Σε καλό κλίμα η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Μπάιντεν

Σύμφωνα με τις πρώτες διαρροές το κλίμα στη συζήτηση του Έλληνα πρωθυπουργού και του Αμερικανού προέδρου ήταν πολύ καλό. Η τηλεφωνική επικοινωνία είχε διάρκεια 30 λεπτά.

Σε ανάρτηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως είχαν μια θερμή συνομιλία για τις σχέσεις των δύο χωρών, ενώ σημείωσε πως έγινε συζήτηση και για την επέτειο της επανάστασης της Ελλάδας. Τέλος συμπλήρωσε πως συμφώνησαν στη σημασία της ισχυροποίσηςη των σχέσων Ελλάδας - ΗΠΑ.

Following the #EUCO, I had a warm and constructive phone call with @POTUS. We discussed at length the common ties between our two nations, on the occasion of the Bicentennial of the Greek Revolution, as well as the importance of the continuous strengthening of our partnership.