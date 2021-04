Χρυσή τομή με λιανεμπόριο, μετακινήσεις τα Σαββατοκύριακα και... βλέπουμε

«Μικρές ανάσες». Με αυτές τις δύο λέξεις ο Βασίλης Κικίλιας και ο Νίκος Χαρδαλιάς περιέγραψαν χθες το βράδυ, μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής λοιμωξιολόγων, την αναπροσαρμογή του μίγματος των μέτρων, εν μέσω πλημμυρίδας νέων κρουσμάτων και διασωληνώσεων στα νοσοκομεία. Πρόκειται, επί της ουσίας, για ορισμένες στοχευμένες κινήσεις χαλάρωσης των μέτρων, προκειμένου οι πολίτες συντεταγμένα και με μέτρα να βγουν προς τα έξω, βοηθούντος του καλού καιρού, και να πάρουν ορισμένες κρίσιμες ανάσες, σε μια προσπάθεια να τηρηθούν καλύτερα τα μέτρα ενόψει και των επόμενων εβδομάδων.

Η χθεσινή απόφαση, αν εξετάσει κανείς τις επιμέρους πτυχές, δεν είναι παρά μια άσκηση ισορροπίας. Και αυτό γιατί δραστηριότητες απελευθερώνονται μεν, αλλά όχι γενικώς και αορίστως, παρά με μέτρα και προσοχή, με δικλείδες ασφαλείας, αλλά και αστερίσκους, σε περίπτωση που παρατηρηθεί κατάχρηση των μέτρων. Βασικός παράγων για τη λήψη της απόφασης, πάντως, είναι η κόπωση των πολιτών που οδηγεί σε πλημμελή τήρηση των μέτρων, με αποτέλεσμα στην κυβέρνηση να κρίνουν ότι απαιτούνται βαλβίδες εκτόνωσης, ενόψει και της δύσκολης συνέχειας. Ακόμα και αν βρισκόμαστε στην τελευταία φάση, πριν την οικοδόμηση ενός μαζικού τείχους ανοσίας.

Κάπως έτσι, λοιμωξιολόγοι και κυβέρνηση βρήκαν χθες τη χρυσή τομή για την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου, από την ερχόμενη Δευτέρα, 5 του μηνός, καθώς σε πρότερες συνεδριάσεις των ειδικών είχε επισημανθεί ότι το λιανεμπόριο ως δραστηριότητα δεν είχε ιδιαίτερη επίπτωση στην επιδημιολογική πορεία. Το άνοιγμα δεν θα είναι πλήρες, αλλά δεν θα είναι μόνο και το click away εν ισχύι, κάτι που ξόρκιζαν οι άνθρωποι της αγοράς. Έτσι, τα μαγαζιά επαναλειτουργούν από την ερχόμενη Δευτέρα, στις 5 του μήνα, με το sms στο 13032 για τρεις ώρες, μια φορά τη μέρα, χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό και ραντεβού εντός καταστήματος, με έναν πελάτη ανά 25 τ.μ. Θα επιτρέπεται τόσο το μοντέλο του click away, όσο και αυτό του click in shop για όσα καταστήματα το επιθυμούν, ενώ προς ώρας εκτός λειτουργίας παραμένουν τα malls. Η λειτουργία τους θα επαναξιολογηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Ενδεικτική της προσεκτικής πορείας προς τα εμπρός είναι και η σολωμόντειος λύση που βρέθηκε για τις διαδημοτικές μετακινήσεις. Πολλοί λοιμωξιολόγοι δεν ήθελαν την άρση της απαγόρευσης, κόντρα στο αίτημα της κυβέρνησης, αλλά, εν τέλει, η χρυσή τομή βρέθηκε στην «πιλοτική» άρση του περιορισμού μόνο για τα Σαββατοκύριακα, αρχής γενομένης από το Σάββατο. Έτσι, κανείς θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το όχημα του και να μεταβεί για άσκηση ή βόλτα και σε άλλο σημείο εντός της περιφερειακής ενότητας του, με τον Νίκο Χαρδαλιά να προειδοποιεί πως τυχόν κατάχρηση μπορεί να σημαίνει την επαναφορά της απαγόρευσης. Βέβαια, καλώς ή κακώς, το μέτρο της απαγόρευσης είχε de facto καταργηθεί, ενώ και η αστυνόμευση ήταν εξαιρετικά χλιαρή, με αποτέλεσμα οι πολίτες ούτως ή άλλως να βγαίνουν εκτός Δήμου για βόλτα.

Τώρα, για την κυβέρνηση η επόμενη μάχη θα δοθεί την ερχόμενη εβδομάδα για τα σχολεία και ειδικά για τα Λύκεια. Το βασικό όπλο θα είναι τα self tests που θα ξεκινήσουν να διανέμονται από το Σαββατοκύριακο και μετά στην αγορά για μαθητές και εκπαιδευτικούς, ώστε η αρχή να γίνει στις 12 Απριλίου, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Η απόφαση θα ληφθεί τις επόμενες μέρες, καθώς οι λοιμωξιολόγοι δεν ήθελαν ταυτόχρονη επανέναρξη δραστηριοτήτων και εφόσον, βεβαίως, υπάρχουν επαρκείς ποσότητες αυτοδιαγνωστικών τεστ.