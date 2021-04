Όλο το σχέδιο για τα self test- «Κλειδί» για επαναλειτουργία Λυκείων και λιανεμπόριο

Τις λεπτομέρειες του κυβερνητικού σχεδίου για ευρύ testing στην κοινότητα, με προτεραιότητα σε κοινωνικές ομάδες και εργαζομένους σε δραστηριότητες που πρέπει να επανεκκινήσουν τις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται να περιγράψει σήμερα το απόγευμα ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, κατά την προγραμματισμένη, τακτική ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reader.gr, οι λεπτομέρειες του κυβερνητικού σχεδίου συζητήθηκαν χθες το μεσημέρι σε κυβερνητική σύσκεψη με τη συμμετοχή του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Άκη Σκέρτσου, του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Κοντοζαμάνη, του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά, του διευθυντή Απόκρισης και Ετοιμότητας του ΕΟΔΥ Σπύρου Σαπουνά και του διευθυντή του γραφείου του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, Κωνσταντίνου Χαμπίδη.

Τι θα έρθει και πότε

Μετά και το πράσινο φως του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον διαγωνισμό, χθες εξετάστηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες της επικείμενης παράδοσης. Σύμφωνα με πληροφορίες θα πρόκειται, ως επί το πλείστον, για ρινικά τεστ, από πέντε εταιρίες, μια εκ των οποίων είναι η ελληνική θυγατρική της ελβετικής Roche.

Σύμφωνα με όσα έχουν συζητηθεί στο κυβερνητικό επιτελείο, ένα πρώτο, μεγάλο μέρος της παραγγελίας θα έχει φτάσει στις περίπου 100 φαρμακαποθήκες της χώρας ως και τη Δευτέρα, κάτι που σημαίνει ότι ως και το τέλος της εβδομάδας θα έχει ολοκληρωθεί ένα μέρος της διάθεσης και στα φαρμακεία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του Reader.gr, υπάρχει άνωθεν κατεύθυνση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι διαδικασίες να τρέξουν με ταχύτατους ρυθμούς, ώστα τα self test να είναι διαθέσιμα, έστω και με κάποιους περιορισμούς, από την ερχόμενη εβδομάδα.

«Κλειδί» για τα Λύκεια, ακολουθεί το λιανεμπόριο

Τα self test που θα έρθουν στη χώρα τις επόμενες μέρες αναμένεται να είναι το «κλειδί, «προκειμένου να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν, στις 12 Απριλίου, οι τάξεις του Λυκείου, αν αυτό είναι επιδημιολογικά επιτρεπτό. Και αυτό γιατί οι περίπου 300.000 μαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου, αλλά και οι καθηγητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν προτεραιότητα για την προμήθεια των self tests, τα οποία θα γίνονται κατ’ οίκον. Οι μαθητές θα πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο φέροντας την υπεύθυνη δήλωση ότι είναι αρνητικοί στο τεστ που έκαναν, ενώ το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, αμέσως μετά τα σχολεία ακολουθεί το λιανεμπόριο, όπου τα test θα είναι προαπαιτούμενο, ενώ έπονται τα δικαστήρια που θα επαναλειτουργήσουν, κατά πάσα πιθανότητα, εντός του Απριλίου και από τον Μάιο και μετά ο τουρισμός και η εστίαση, η οποία θεωρείται δύσκολο να λειτουργήσει πριν το Πάσχα.

Πώς θα δηλώνονται τα θετικά κρούσματα

Ένα βασικό σκέλος του σχεδίου που θα εξηγήσει σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης είναι το πώς θα δηλώνονται τα θετικά κρούσματα, αλλά και πώς θα ελέγχεται ότι οι οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης έχουν υποβληθεί σε τεστ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, λοιπόν, αν κάποιος βρεθεί θετικός στο self test, θα το δηλώνει στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, και θα πρέπει να μεταβεί σε δημόσια δομή, προκειμένου να υποβληθεί σε επαναληπτικό rapid test. Οι δημόσιες αυτές δομές είναι ακόμα υπό συζήτηση, αλλά τις επόμενες εβδομάδες θα κλειδώσει πού θα βρίσκονται και πώς θα κλείνονται τα ραντεβού. Εν συνεχεία, τα αρμόδια στελέχη του ΕΟΔΥ θα αναλαμβάνουν να καταχωρούν στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ τα θετικά κρούσματα που σχετίζονται με self test. Τα self test δεν θα προσμετρώνεται στην ημερήσια καταγραφή του ΕΟΔΥ, αλλά θα υπάρχει ξεχωριστό μητρώο για τα κρούσμτατα που συνδέονται με τα αυτοδιαγνωστικά τεστ.

Επικοινωνιακή εκστρατεία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reader.gr, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όπως και με τον εμβολιασμό, θα είναι έτοιμη και μια μεγάλη επικοινωνιακή εκστρατεία και για τα self tests. Θα πρόκειται και για τηλεοπτικά σποτ, αλλά και για καμπάνια στα social media, προκειμένου και να δοθεί το έναυσμα στους πολίτες να προμηθευτούν τα τεστ που δικιούνται σε μηνιαία βάση από τα φαρμακεία, αλλά και να επεξηγηθεί η διαδικασία.