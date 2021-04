Επικοινωνία Παναγιωτόπουλου - Όστιν: Σε επαγρύπνηση σχετικά με απειλές κατά της σταθερότητας 

Την επιβεβαίωση της ισχυρής και αναπτυσσόμενης αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας εξέφρασε ο Αμερικανός υπουργός Εθνικής Άμυνας Λόιντ Τζέιμς Όστιν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Έλληνα ομόλογο του Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Ο Λόιντ Τζέιμς Όστιν αφού ευχαρίστησε για τη φιλοξενία των αμερικανικών δυνάμεων στον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη και εξέφρασε την εκτίμησή του για την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο αεροπλανοφόρο USS Eisenhower στις 23 Μαρτίου, έκανε ειδική αναφορά στον μόνιμο ελλιμενισμό του αμερικανικού ελικοπτεροφόρου USS Hershel «Woody» Williams στη βάση της Σούδας, και τόνισε ότι η επέκταση της αμερικανικής παρουσίας στην Ελλάδα αντανακλά την ισχυρή διμερή συνεργασία μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Αθήνας. Υπό αυτό το πρίσμα, επισήμανε ότι η εμβάθυνση της σχέσης έρχεται ως αποτέλεσμα της επικαιροποιημένης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) που υπογράφτηκε το 2019.

Οι δύο υπουργοί έθεσαν επί τάπητος και τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού Πενταγώνου, «οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις θετικές διπλωματικές εξελίξεις και τις προσπάθειες μείωσης όλων των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο υπουργός χαιρέτισε τις συνεχιζόμενες διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων Ελλάδας και Τουρκίας, καθώς και τη δέσμευση των δύο κυβερνήσεων σε αυτήν τη διαδικασία».

Επιπλέον, έγινε αναφορά στη μακροχρόνια στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο στρατών στην οποία περιλαμβάνονται οι ελληνικές επενδύσεις σε αμερικανικά αμυντικά συστήματα. Στο σημείο αυτό, ο Αμερικανός υπουργός αναφέρθηκε και στο Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού Φρεγατών του Ελληνικού Ναυτικού, λέγοντας ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία για την επέκταση της ναυτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Σε αυτό το πλαίσιο, αναγνώρισε ότι η Ελλάδα υπερβαίνει συνεχώς τους στόχους αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ, κάτι που αποτελεί ζωτική επένδυση για τη διατήρηση μιας ισχυρής Συμμαχίας.

Τέλος, οι δύο ηγέτες δεσμεύτηκαν να παραμείνουν σε επαγρύπνηση σχετικά με απειλές κατά της σταθερότητας στην νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

«Ήταν χαρά μου που μίλησα σήμερα με τον Έλληνα υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο. Έδωσα συγχαρητήρια για την επέτειο των 200 χρόνων από την ανεξαρτησία της Ελλάδας και τον ευχαρίστησα για τη φιλοξενία των αμερικανικών δυνάμεων στον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη, καθώς και για την πρόσφατη επίσκεψή του στο USS Eisenhower», σημείωσε ο Λόιντ Τζέιμς Όστιν με ανάρτησή του στο Twitter.

It was a pleasure speaking with Greek Minister of Defense Nikos Panagiotopoulos today. I offered congratulations on the Bicentennial of Greece’s Independence, and I thanked him for hosting U.S. forces at Souda Bay in Crete as well as his recent visit to USS Eisenhower. pic.twitter.com/JnToTPEQMo