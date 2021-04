Συνάντηση Δένδια - Κεραμέως: Προτεραιότητα η εξωστρέφεια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε σήμερα το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου είχε συνάντηση με την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, κατά τη συνάντησή τους, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τα πολλαπλά πεδία συνεργασίας και κοινού ενδιαφέροντος και διαπίστωσαν ότι η εξωστρέφεια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί κοινή προτεραιότητα και στόχο.



Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι αναληφθείσες ενέργειες στην κατεύθυνση εκσυγχρονισμού της Παιδείας και ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η κα Κεραμέως αναφέρθηκε εκτενώς στις διεθνείς συνέργειες των ελληνικών πανεπιστημίων μέσω ακαδημαϊκών προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα συνεργασίας, που εγκαινίασε τον Σεπτέμβριο 2019 το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων από κοινού με το Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης (Institute of International Education - IIE) για την προσέγγιση αμερικανικών και ελληνικών πανεπιστημίων «International Academic Partnership Program - Greece», το πρόγραμμα συνεργασίας με πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου «UK - Greece Strategic Partnership in Education to foster collaborations between UK and Greek Universities», τη συμμετοχή ελληνικών πανεπιστημίων στο πρόγραμμα «European Initiative Program» και άλλες πρωτοβουλίες διεθνοποίησης.

Ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα

Συζήτησαν, επίσης, για τις προοπτικές που δημιουργεί το νέο ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο σύστασης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων από τα ελληνικά πανεπιστήμια για την προσέλκυση φοιτητών από χώρες του εξωτερικού. Ήδη έχουν ιδρυθεί τα πρώτα αγγλόφωνα τμήματα: «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece», που υλοποιείται από τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.



Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη διοργανωθεί δύο ημερίδες, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαίδευσης, από τη Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του υπουργείου Εξωτερικών, με στόχο την ανάδειξη της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης, των ευκαιριών που προσφέρει στους νέους και τη χώρα μας και την προσέλκυση ξένων φοιτητών και επιστημόνων στη χώρα.