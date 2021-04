Η Σακελλαροπούλου «αποχαιρέτησε» τον πρίγκιπα Φίλιππο με μια φωτογραφία του ως «τσολιαδάκι»

Με ανάρτησή της στο Twitter, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην βασίλισσα Ελισάβετ, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και τον βρετανικό λαό, για τον θάνατο του πρίγκιπα Φίλππου, που «έφυγε» σήμερα, Παρασκευή (9/4) από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών.

Στο μήνυμά της, που είναι αναρτημένο τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, «θυμίζει» ότι ο πρίγκιπας Φίλιππος είχε γεννηθεί στη χώρα μας και παρουσιάζει μια παλιά φωτογραφία, από τα παιδικά του χρόνια, που είναι ντυμένος τσολιάς.

«Ο πρίγκιπας Φίλιππος, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Κέρκυρα, υπηρέτησε με αφοσίωση τη χώρα του για πολλές δεκαετίες. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια προς τη βασίλισσα Ελισάβετ, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και τον βρετανικό λαό», γράφει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

The Duke of Edinburgh, Prince Philip, who was born in Corfu, served his country with devotion for many decades. I extend my warm condolences to Her Majesty Queen Elizabeth II, the members of the @RoyalFamily and the British people. pic.twitter.com/qmB4PZjLDM