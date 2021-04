Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ: «Βαφτίσατε» self test τα rapid test;

Στο ζήτημα των self test που διανέμονται δωρεάν από τα φαρμακεία επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτή τη φορά, απαντήσεις από τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, αναφορικά με την αξιοπιστία τους ζητούν 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με ερώτησή τους.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν πως υπάρχουν ενδείξεις ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για τεστ που προορίζονται για εργαστηριακή χρήση και «βαφτίστηκαν» αυτοδιαγνωστικά «κατά τη μετάφραση των οδηγιών χρήσης», ενώ καλούν τον κ. Κικίλια να αναλάβει πρωτοβουλίες απόσυρσης εκείνων που είναι για εργαστηριακή χρήση.

«Να διασφαλιστεί η υγεία ανήλικων μαθητών που πρόκειται να τα χρησιμοποιήσουν και να αποτραπούν περιβαντολλογικοί κίνδυνοι από την απόρριψη επικίνδυνων συστατικών που περιλαμβάνονται στα κιτ», επισημαίνουν.

Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με πρωτοβουλία των Ειρήνη Αγαθοπούλου, Ανδρέα Ξανθού και Νίκου Φίλη, καλούν τον υπουργό Υγείας να διευκρινίσει τη διαφορά ανάμεσα στα δύο τεστ και τις ρυθμιστικές αρχές που τα ενέκριναν προς διανομή και χρήση, εκφράζοντας ανησυχία και προβληματισμό δεδομένου ότι η χρήση των self test για μία σειρά δραστηριοτήτων όπως το άνοιγμα των σχολείων είναι υποχρεωτικά, ενώ μιλούν για υπόνοιες «νέου σκανδάλου». Αν και το προηγούμενο «σκάνδαλο» που είχαν καταγγείλει με αιχμή το διαγωνισμό και τη Siemens αποδείχτηκε κατά την κυβέρνηση «άνθρακας».

«Οι εξαιρετικά σύντομες προθεσμίες του διαγωνισμού και η κατακύρωση του 30% των προμηθειών (3 εκ ευρώ) σε εταιρεία που - σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα - έχει αμφίβολη αξιοπιστία και ύποπτες διασυνδέσεις, δημιουργούν σοβαρές υπόνοιες σκανδάλου», αναφέρουν.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: Ανησυχία, προβληματισμός και υπόνοιες νέου σκανδάλου για τα self tests

Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τα self tests ως βασικό μοχλό επιδημιολογικής επιτήρησης εν όψει του σταδιακού ανοίγματος διαφόρων τομέων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Παρότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας τονίζει τη συμπληρωματικότητα του μέτρου, τόσο η υποχρεωτικότητα των τεστ για συμμετοχή σε δραστηριότητες (π. χ. άνοιγμα των Λυκείων και σε μεταγενέστερη φάση, όλης της εκπαίδευσης), όσο και τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που πρόκειται να δαπανηθούν για την αγορά τους, μαρτυρούν το αντίθετο.

Έχουμε τονίσει με έμφαση ότι τα self tests δεν πρόκειται να ενισχύσουν σημαντικά την επιδημιολογική επιτήρηση και ότι η κυβέρνηση απλά εισάγει το δόγμα της ατομικής ευθύνης πλέον και στα τεστ. Έχουμε προτείνει ταυτόχρονα εκείνα τα μέτρα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την επιδημιολογική επιτήρηση για τον covid-19 στη χώρα μας, με κύριο την συνταγογράφηση και αποζημίωση των (μοριακών) τεστ.

Η επιλογή της κυβέρνησης για δωρεάν self tests στα φαρμακεία παρουσιάζει προβλήματα από την πρώτη μέρα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία πολλών φαρμακοποιών, τα self tests (της εταιρείας Roche) που παρέλαβαν γράφουν στα μεν ξενόγλωσσα φύλλα οδηγιών – που αποτελούν μέρος της συσκευασίας της εταιρείας – ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται από υγειονομικό προσωπικό, στα δε ελληνικά φύλλα οδηγιών – τα οποία έχουν δοθεί ξεχωριστά, εκτός συσκευασίας – ότι «το τεστ προορίζεται για αυτό-διάγνωση από τον ίδιο τον ασθενή»! Έτσι ενισχύεται η εντύπωση ότι στην πραγματικότητα αγοράστηκαν rapid tests που δεν προορίζονται για χρήση από το ευρύ κοινό, τα οποία βαφτίστηκαν self tests για να εξυπηρετήσουν το επικοινωνιακό σχέδιο της κυβέρνησης, αλλά και επιχειρηματικά συμφέροντα.

Ταυτόχρονα, οι εξαιρετικά σύντομες προθεσμίες του διαγωνισμού για την προμήθεια των self test δεν αποτελούν εχέγγυο αξιοπιστίας της διαδικασίας επιλογής των αναδόχων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου insidestory.gr, μεγάλο μέρος της προμήθειας (3 εκ., 30% του συνόλου) κατακυρώθηκε με ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα σε νέα εταιρεία με μόλις επτά μήνες ζωή, με εξαιρετικά μικρό εταιρικό κεφάλαιο (30.000 ευρώ) και εταίρους με ανύπαρκτη εμπειρία στο χώρο. Η εν λόγω εταιρεία -σωστή "χρυσοτόκος όρνιθα" - έχει ήδη πάρει παραγγελίες rapid και self tests, ύψους 20 εκ. ευρώ, επιτυγχάνοντας το εκπληκτικό ρεκόρ να αυξήσει τον τζίρο της 666 φορές σε σχέση με το αρχικό της κεφάλαιο!

Ή έχουμε να κάνουμε με παγκόσμιου βεληνεκούς "επιχειρηματικό δαιμόνιο" ή βρισκόμαστε ενώπιον μιας νομότυπης "αρπαχτής", δηλαδή, ενός νέου σκανδάλου, που για να υλοποιηθεί έπρεπε να στήσει η κυβέρνηση το επικοινωνιακό show με το άνοιγμα των Λυκείων, για να καταναλωθεί η ποσότητα. Η εντύπωση αυτή ενισχύεται αν ληφθεί υπόψη το γεγονός, ότι σύμφωνα με το ανωτέρω δημοσίευμα, οι εμφανιζόμενοι ως εταίροι, έχουν συγγενική σχέση πρώτου βαθμού με πρόσωπο που φέρεται να είναι το πραγματικό "αφεντικό" της εταιρείας αυτής και ταυτόχρονα, μεγαλοοφειλέτης του Δημοσίου. Μάλιστα, ο κύριος αυτός δηλώνει ως κατοικία του, κτίριο με την ίδια διεύθυνση με εκείνη του κ. Βρυώνη, επίσης, μεγαλοοφειλέτη του δημοσίου (και εργοδότη του κ. Φουρθιώτη).

Αν οι αποκαλύψεις δεν διαψευστούν, θα έχουμε ένα ακόμη "πλιάτσικο" με κόστος εκατομμύρια ευρώ για τους φορολογούμενους, από μια κυβέρνηση και έναν παρασιτικό κύκλο ημετέρων της, που χρησιμοποιούν την πανδημία ως ευκαιρία πλουτισμού σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, την ώρα που συμπολίτες μας νοσούν βαριά ή χάνουν τη ζωή τους από τον ιό.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

1. Ποια είναι η διαφορά των self tests που διανέμονται από τα φαρμακεία από τα rapid tests που εκτελούνται στα ΚΥ και τα νοσοκομεία όλης της χώρας;

2. Ποιες είναι οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές που έδωσαν κατεπείγουσα έγκριση διάθεσης και χρήσης των rapid tests ως self tests και που επικαλείται το Υπουργείο Υγείας σε επίσημη ανακοίνωσή του;

3. Θα αποσυρθούν εκείνα τα self tests που οι αρχικές ξενόγλωσσες οδηγίες αναφέρουν ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από υγειονομικό προσωπικό; Ποιος/ποιοι είναι υπεύθυνοι για την μετάφραση των οδηγιών στα ελληνικά και για την παράληψη όλων των αναφορών που υπάρχουν στις πρωτότυπες οδηγίες ότι τα τεστ πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο σε εργαστήρια ή υπό την επίβλεψη ειδικού, η εταιρεία ή το Υπουργείο;

4. Πως πρόκειται να ελέγξει την αξιοπιστία των αναδόχων και του ίδιου του διαγωνισμού; Είναι βάσιμες οι αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας για την εταιρεία στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια κιτ αυτοελέγχου κόστους 3εκ; Θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όταν εταιρείες με ανύπαρκτη εμπειρία και μέσα πραγματοποιούν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα κύκλο εργασιών 666 φορές το αρχικό κεφάλαιο ίδρυσής τους, μέσα από συμβόλαια που εξασφαλίζουν από φορέα της αρμοδιότητάς του;

5. Εν όψει του ανοίγματος των σχολείων, πώς εγγυάται το Υπουργείο Υγείας την ασφαλή χρήση από τους ανήλικους μαθητές των rapid tests που βαφτίστηκαν self tests μόνο με την αλλαγή της μετάφρασης των οδηγιών;

6. Στις οδηγίες αναφέρεται επίσης ότι το αντιδραστήριο που χρησιμοποιείται είναι βιολογικά επικίνδυνο και απαγορεύεται να καταλήξει στο περιβάλλον, την αποχέτευση ή τα επιφανειακά ύδατα. Πώς εξασφαλίζεται το παραπάνω, στην περίπτωση ατομικής χρήσης, από το υπουργείο σας;

Οι ερωτώντες βουλευτές