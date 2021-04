Μητσοτάκης: Η πρόταση για την Εuropean Super League είναι λάθος - Δεν θα το δεχθούν οι φίλαθλοι

Ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε στο μεγάλο ζήτημα που έχει ανακύψει διεθνώς τα τελευταία 24ωρα και έχει επιφέρει αναβρασμό στα θεμέλια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Με ένα tweet που ανέβασε πριν από λίγο στον λογαριασμό του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τάσσεται κατά της πρότασης για δημιουργία μιας ανεξάρτητης λίγκας την οποία χαρακτηρίζει ως «λάθος» γιατί έρχεται σε «πλήρη αντίθεση με την ιστορία και την παράδοση του παιχνιδιού».

«Η πιθανότητα του αναπάντεχου κάνει το ποδόσφαιρο τόσο συναρπαστικό. Η πρόταση ορισμένων εύπορων ευρωπαϊκών συλλόγων να διαμορφώσουν μια κλειστή λίγκα είναι σε πλήρη αντίθεση με την ιστορία και την παράδοση του παιχνιδιού. Είναι λάθος -έτσι απλά. Οι φίλαθλοι δεν θα το δεχθούν», αναφέρει στο «τιτίβισμά» του ο πρωθυπουργός, δίνοντας παράλληλα και το πολιτικό στίγμα στην κίνηση αυτή που βρίσκεται στα σκαριά και έχει ρίξει «βόμβα» στα θεμέλια του ευρωπαϊκού -και όχι μόνο- ποδοσφαίρου.

The possibility of the unexpected makes football so exciting. The proposal from a few wealthy European clubs to form a closed league totally cuts against the history and tradition of the game. It is wrong - plain and simple. Fans will not accept it.