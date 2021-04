Ταμείο Ανάκαμψης: Κατατέθηκε το σχέδιο της Ελλάδας - Το μήνυμα της  φον ντερ Λάιεν

Το σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατατέθηκε από την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κινείται γύρω από τέσσερις πυλώνες. Πρόκειται για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την απασχόληση, τις δεξιότητες και τις ιδιωτικές επενδύσεις & μεταρρυθμίσεις.

Μετά από την αξιολόγηση η Ελλάδα θα μπορεί να λάβει μέχρι και 30,5 δισ., ευρώ μέσω του Ταμείου “Next Generation EU”. Συγκεκριμένα έχουν ζητηθεί 17,8 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Το σχέδιο χαιρέτησε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που έγραψε στο twitter: «Λάβαμε το ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Χαίρομαι για την έμφαση σε καίριους τομείς όπως πράσινη & ψηφιακή μετάβαση, απασχόληση, δεξιότητες, ιδιωτικές επενδύσεις & μεταρρυθμίσεις.

Μετά την αξιολόγηση η Ελλάδα θα μπορέσει να λάβει μέχρι €30,5 δισ. μέσω του #NextGenerationEU».

