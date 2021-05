Τον τίτλο «Πέρασμα στο καλοκαίρι» αποφάσισε να επιστρατεύσει η κυβέρνηση για να σηματοδοτήσει τη μετάβαση στη νέα κανονικότητα από τις 14 του μήνα και μετά, επιβεβαιώνοντας στο ακέραιο τις πληροφορίες που μετέδωσε τις προηγούμενες μέρες το Reader.gr για το υπό κατάρτιση σχέδιο.

Κεντρικές παράμετροι θα είναι, όπως αποδεικνύεται, τόσο ο αυξανόμενος ρυθμός του εμβολιασμού, με πάνω από 100.000 να γίνονται σε καθημερινή βάση, αλλά και η ευρεία χρήση των self-test που θα είναι το απαραίτητο αυτοδιαγνωστικό εργαλείο, προκειμένου οι πολίτες που δεν είναι εμβολιασμένοι, δεν έχουν νοσήσει τους προηγούμενους μήνες ή επιλέγουν να μην κάνουν άλλης μορφής τεστ θα χρησιμοποιούν για μετακινήσεις και άλλες δραστηριότητες.

Πρακτικά, με βάση τις χθεσινές (12/5) ανακοινώσεις του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Άκη Σκέρτσου, ο μόνος μείζων περιορισμός που παραμένει είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας που θα ξεκινά από τις 00:30 αντί για τις 23:00 σήμερα.

Ταυτόχρονα η επιτροπή λοιμωξιολόγων εισηγήθηκε την κατάργηση των SMS στο 13033 και 13032 και την κατάργηση του «click away» και του «click in shop». Με άλλα λόγια, τα ραντεβού για τα μαγαζιά τελειώνουν, αν και παραμένουν οι περιορισμοί ατόμων εντός του καταστήματος.

Διττό μοντέλο για τα ταξίδια

Βεβαίως, το πέρασμα στην κανονικότητα σηματοδοτείται, εν πολλοίς, από τη δυνατότητα να ταξιδεύουμε χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς. Όπως είχε αποκαλύψει εγκαίρως το Reader.gr, η κυβέρνηση κατέληξε σε ένα διττό μοντέλο: από τη μια ισχυρή σύσταση για τεστ στις μετακινήσεις για την ηπειρωτική Ελλάδα, από την άλλη υποχρέωση πιστοποιητικού εμβολιασμού (και με τις δύο δόσεις, 14 ημέρες μετά), πάσης φύσεως αρνητικό τεστ (μοριακό, rapid ή self-test 24 ωρών), αλλά και πιστοποιητικό νόσησης από 2 έως 9 μήνες πριν. Η δήλωση των self-test θα γίνεται ψηφιακά στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr τελικά ενώ όσοι προσέρχονται για test σε δομή υγείας, θα πρέπει να παίρνουν επίσης την αντίστοιχη ψηφιακή πιστοποίηση.

Αυλαία για τον τουρισμό

Σήμερα (13/5), δε, από το Σούνιο ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης αναμένεται να ανακοινώσει τον τρόπο επαναλειτουργίας του τουρισμού, αλλά και τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τις επιχειρήσεις του χώρου. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν και τα σποτ του ΕΟΤ για τη νέα τουριστική σεζόν, με το σύνθημα ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου να είναι το All You Need is Greece, το οποίο είχε παρουσιαστεί στα μέσα Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από έντονες διεργασίες και συσκέψεις αποφασίστηκε να ανοίξουν εν τέλει όλες οι χερσαίες είσοδοι στα σύνορα της χώρας, αν και υπήρχε έντονος προβληματισμός για την κατάσταση που επικρατεί σε Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Πάντως, σε κάποια περάσματα, όπως στην Κρυσταλλοπηγή και την Κακαβιά, θα υπάρχουν κάποιοι χρονικοί περιορισμοί στις ώρες διέλευσης, αλλά και συγκεκριμένος αριθμός ατόμων που θα διέρχονται σε ημερήσια βάση.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, όμως, είναι ότι η Ελλάδα θα σηκώσει «αυλαία» και για το Πράσινο Πιστοποιητικό, μέσω του PLF, του γνωστού από πέρυσι εντύπου που συμπλήρωναν όσοι ήθελαν να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Πλέον, το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή το αποτέλεσμα του αρνητικού μοριακού τεστ θα μπορεί να ενσωματώνεται στο απαραίτητο PLF ψηφιακά, έως και 24 ώρες πριν το ταξίδι. Έτσι, οι ελληνικές αρχές θα βλέπουν ψηφιακά σε πραγματικό χρόνο.