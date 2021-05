Πριν από μερικές ημέρες, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος ενημερώνοντας τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής για την κατάσταση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας είχε υπογραμμίσει τη σπουδαιότητα προώθησης των επενδύσεων στα ελληνικά ναυπηγεία, προκειμένου να ναυπηγηθούν κάποιες εκ των 4 μεγάλων φρεγατών που η χώρα μας δρομολογείται να αποκτήσει από τις ΗΠΑ. Την Τρίτη (25/5), η αμερικανική πρόταση για το πρόγραμμα ναυπήγησης παραδόθηκε επισήμως στο ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Την είδηση γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του με τον Αμερικανό ναύαρχο Μόρλεϊ και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο. Σύμφωνα με τον κ. Πάιατ, η αμερικανική πρόταση θα ενισχύσει την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα έχει ως αποτέλεσμα να γίνει το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό το πιο εξελιγμένο στην περιοχή.

I joined @USNavy RADM Morley to present @npanagioto our proposal for @NavyGR Future Frigate, a government-to-government agreement w/ long-term impact: domestic production, boosting the Greek shipbuilding industry, creating new jobs & the region's most advanced Naval capability. pic.twitter.com/J8Dt1LTJx7