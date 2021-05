Το Reader στη Θράκη: Για «τουρκική μειονότητα» μιλά ο Τσαβούσογλου

Λόγο για «τουρκική μειονότητα» στη δυτική Θράκη έκανε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου που από το πρωί της Κυριακής βρίσκεται στην Ελλάδα και θα έχει μεταξύ άλλων συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια αλλά και τη Δευτέρα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο πρώτο του μήνυμα κατά την άφιξη στη χώρα μας ο κ. Τσαβούσογλου αναφέρθηκε σε «τουρκική μειονότητα».

«Στην Ελλάδα για να συναντηθούμε με μέλη της τουρκικής κοινότητα στη δυτική Θράκη να συζητήσουμε τις διμερείς μας σχέσεις» έγραψε μεταξύ άλλων στον λογαριασμό του στο twitter.

#BatıTrakya’daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere #Yunanistan'dayız.



In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy