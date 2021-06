Σαν σήμερα 26 Ιουνίου: Τα ένοχα μυστικά του βασιλιά Γεωργίου Δ’ αποκαλύφθηκαν μετά το θάνατό του

Ο βασιλιάς Γεώργιος Δ’ της Αγγλίας «έφυγε» σαν σήμερα στις 26 Ιουνίου του 1830. Ο ίδιος… έφυγε, αλλά άφησε πίσω του πολλά μυστικά και ένα ένοχο ακόμη, που αποκαλύφθηκε αμέσως μετά το θάνατό του. Ας πάρουμε όμως την ιστορία από την αρχή.

Διαβάστε επίσης: Η αποκάλυψη για τη Βασίλισσα Ελισάβετ μετά από τον θάνατο του Πρίγκιπα Φίλιππου

Ο Γεώργιος ο Δ’ ήταν άνδρας αφοσιωμένος στις κοινωνικές συναναστροφές, στο κυνήγι του ωραίου φύλου, στο φαγοπότι και στη συλλογή έργων τέχνης. Ήταν η απόλυτη ενσάρκωση του χρυσοκάθαρου μονάρχη με τον τρυφηλό και αβροδίαιτο βίο. Στην Ιστορία των βασιλιάδων της Αγγλίας, ο Γεώργιος ο Δ’ έχει μείνει παροιμιώδης ως τεμπέλης, σπάταλος, φιλήδονος και ασύδοτος. Στα νιάτα του ήταν όμορφος και γοητευτικός, όμως το φαγητό και το ποτό τον είχαν κάνει παχύσαρκο και άσχημο. Πολλοί τον παρομοίαζαν με ένα χοιρινό λουκάνικο ή με ένα μπαλόνι έτοιμο να σκάσει… Ζύγιζε πάνω από 130 κιλά λίγο πριν από τον θάνατό του και έπασχε από δεκάδες επώδυνα νοσήματα. Τον ταλαιπωρούσε ουρική αρθρίτιδα σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσε να υπογράψει κρατικά έγγραφα, έπασχε από καρδιακή ανεπάρκεια και αρτηριοσκλήρωση. Ήταν σχεδόν τυφλός από καταρράκτη και για να μετριάσει τον πόνο από ένα τεράστιο όγκο στην ουροδόχο κύστη είχε γίνει οπιομανής! Ντρεπόταν για την εμφάνισή του και είχε απομονωθεί στο κάστρο του Ουίνδσορ τρώγοντας και πίνοντας συντροφιά με τις αναμνήσεις της νιότης του…

Στα νιάτα του οι ερωμένες του έκαναν σειρά για να τον συναντήσουν και ανάμεσά τους ήταν σχεδόν όλη η καλή κοινωνία της Αγγλίας, παντρεμένες και μη. Ο Γεώργιος φημολογείτο ότι είχε δεκάδες παράνομα παιδιά και χιλιάδες λίρες χρέη!

Image Η στέψη του βασιλιά Γεωργίου του Δ' (Πηγή: AP PHOTOS)

Όμως ο Γεώργιος πριν φθάσει σε όλα αυτά είχε να αντιμετωπίσει μια δύσκολη ζωή, αν και βασιλιάς: Ο πατέρας του Γεωργίου, ο βασιλιάς Γεώργιος Γ’ ήταν ο διαβόητος «Τρελός Βασιλιάς», αφού σε όλη τη διάρκεια της ζωής του υπέφερε από περιόδους παραφροσύνης. Οι υπηρέτες του τον μισούσαν! Ο λαός τον θεωρούσε απατεώνα, ήταν εθισμένος στον τζόγο, είχε κερδίσει ένα όχι και τόσο κολακευτικό παρατσούλι: «Ο χοντρός Άδωνης»…

Ένα μπράντι να πάει κάτω... ο γάμος

Εξαναγκάστηκε να παντρευτεί την άσχημη εξαδέλφη του που την μισούσε! Όταν του παρουσίασαν τη νύφη και την αντίκρισε δεν είπα τίποτα, απλά έδωσε ένα μικρό ποτήρι με μπράντι που έπινε και διέταξε: «φέρτε μου ένα πιο μεγάλο»! Ο Γεώργιος εισήγαγε νέα μόδα στην Αγγλία φορώντας φαρδιά παντελόνια για να καλύψει το πάχος του και σκούρα ρούχα που τον έδειχναν λεπτότερο, αλλά και στενά κολάρα για να κρύβουν το προγούλι του. Και εδώ αρχίζουν τα μυστικά: Όταν υποχρεώθηκε να παντρευτεί την ξαδέρφη του ήταν ήδη παντρεμένος! Το πάθος του ήταν οι γηραιές κυρίες. Στο βασιλικό δωμάτιο τον επισκέπτονταν συχνά γυναίκες που θα μπορούσε να ήτα γιαγιάδες του. Τρεις εβδομάδες μετά τη στέψη του Γεωργίου, η σύζυγός του βασίλισσα Καρολάιν πέθανε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Κάποιοι μίλησαν για καρκίνο και οι περισσότεροι για δηλητηρίαση!

Στις 26 Ιουνίου 1830 ήρθε το τέλος. Έπειτα από μια αιμορραγική κένωση ο βασιλιάς κατέληξε. Ουδείς τον θρήνησε. «Ποιο μάτι να δακρύσει γι' αυτόν» έγραψαν οι εφημερίδες.

Και το τελευταίο μυστικό που αποκαλύφθηκε μετά τον θάνατό του; Ανάμεσα στις βαρύτιμες ρεντιγκότες του και τα μεταξωτά πουκάμισα, στην ντουλάπα του βρέθηκαν δύο άμφια καλογραιών, ένα κόκκινο γυναικείο μεσοφόρι και αρκετά γυναικεία εσώρουχα. Κάποιες από τις ερωμένες του τα είχαν ξεχάσει, ή… Ποτέ δεν δόθηκε απάντηση.

Image Το άγαλμα του βασιλιά Γεωργίου του Δ' στην πλατεία Τραφάλγκαρ (Πηγή: wikimedia.org)

Ένα από τα ψευδώνυμα του Γεωργίου που του είχε αποδώσει ο κόσμος ήταν το «The First Gentleman of England», με το οποίο οι άνθρωποι συνόψιζαν τη γοητεία του, την εξυπνάδα του και τον πολιτισμό του, αλλά κυρίως ήταν εκείνο που χρησιμοποιούσαν για να σκεπάσουν όλα εκείνα τα ενοχλητικά και απεχθή ελαττώματα της προσωπικότητάς του βασιλιά που τους κυβερνούσε.