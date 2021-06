Η «κυβέρνηση προσέκρουσε στην αλήθεια» σχολίασε στο Twitter ο Αλέξης Τσίπρας για τον Νίκο Παππά. «Άνθρακες ο θησαυρός. Η κυβέρνηση προσέκρουσε με φόρα στην αλήθεια, έσπασε τα μούτρα της και ανέκρουσε πρύμναν. Η βασική κατηγορία περί δήθεν δωροληψίας για το Νίκο Παππά αποσύρεται υπό το φόβο ότι θα τους εξέθετε βαρύτατα η ίδια η δικαιοσύνη. Πήγαν για μαλλί, βγαίνουν κουρεμένοι». Υπενθυμίζεται ότι το πόρισμα της ΝΔ προτείνει να παραπεμφθεί σε ειδικό δικαστήριο ο πρώην Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, αναφορικά με τους χειρισμούς του στο διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών την περίοδο 2015-2016, τον οποίο κρίνουν ότι χειραγώγησε με παρασκηνιακές μεθοδεύσεις.Ωστόσο, η πλειοψηφία δεν αποφάσισε τελικά την παραπομπή του πρώην υπουργού για το κακούργημα της δωροληψίας πολιτικού αξιωματούχου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, καθώς έκρινε πως πέραν των αρχικών ενδείξεων δεν προέκυψαν από τη διαδικασία ισχυρές αποδείξεις για την τέλεση του και αυτό θα μπορούσε να καταπέσει στο επόμενο στάδιο του Δικαστικού Συμβουλίου.

Η θέση της ΝΔ

To non paper της ΝΔ, για το πόρισμα της πλειοψηφίας στην Προανακριτική αναφέρει: Καταπέλτης για τον Νίκο Παππά και τις παρασκηνιακές μεθόδους που ακολούθησε την επίμαχη περίοδο του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών το 2016, είναι το τεκμηριωμένο και στοιχειοθετημένο πόρισμα της προανακριτικής επιτροπής της Βουλής.

Η πρόταση πορίσματος των μελών-Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες την επιχείρηση χειραγώγησης των Μέσων Ενημέρωσης και δημιουργίας του «ΣΥΡΙΖΑ channel» από τον τότε ισχυρό υπουργό Επικρατείας κ. Παππά, αποκαλύπτοντας το χρονικό των μυστικών επαφών και των εικονικών συμβάσεων μέχρι τη δημιουργία της εφημερίδας Documento που εκδόθηκε για να προβάλει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και να στοχοποιεί πολιτικούς αντιπάλους και μάλιστα τις συζύγους τους.

Το αποδεικτικό υλικό είναι κόλαφος για τους «πρωταγωνιστές» εκείνης της εποχής: Αναλυτικά στοιχεία, sms και email που κατέθεσε ο αποκαλούμενος και «κόκκινος εργολάβος» Χρήστος Καλογρίτσας και μια σειρά κρίσιμων μαρτύρων ρίχνουν φως στις σκοτεινές διαδρομές μαύρου χρήματος. Παράλληλα, αναδεικνύονται οι ευθύνες του πρώην ισχυρού Υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κ. Παππά και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, ενώ μπαίνει στο κάδρο της έρευνας και ο εκδότης της εφημερίδας Documento Κώστας Βαξεβάνης και ο δικηγόρος που ειδικεύεται σε off shore εταιρίες Αρτέμη Αρτεμίου, ο οποίος σύμφωνα με την κατάθεση του κ. Καλογρίτσα ήταν ένα και το αυτό με τον κ. Παππά, παρά το ότι ο κ. Παππάς την εποχή που έβλεπαν το φως της δημοσιότητας τα ταξίδια του στη Βενεζουέλα και οι επισκέψεις του κ. Αρτεμίου στο Μαξίμου, έκανε πως δεν τον γνώριζε.