Νammos_Venceremos: Το trend στο Twitter για την επίσκεψη Τσίπρα στη Μύκονο

Αντιδράσεις πλείστων όσων χρηστών του twitter προκάλεσε η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να επισκεφθεί σήμερα τη Μύκονο, με φόντο τα περιοριστικά μέτρα στο νησί, τα οποία όμως φαίνεται πως μπορεί να αρθούν από τη Δευτέρα, όταν και τελειώνει το ΦΕΚ των μέτρων που ισχύουν.

Διαβάστε ακόμη: Αλέξης Τσίπρας: Συνάντησε συμμαθητή του στη Μύκονο και θυμήθηκε πως... έπαιζαν ξύλο και πετούσαν καρέκλες

Οι φωτογραφίες από την επίσκεψη Τσίπρα, λοιπόν, έγιναν viral και το hashtag #Νammos_Venceremos άρχισε να…τρεντάρει στο twitter

First we take Mykonos... #Nammos_venceremos pic.twitter.com/gseKv3XDSr