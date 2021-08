Ο γνωστός φιλέλληνας γερουσιαστής, Ρόμπερτ Μενέντεζ, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στη χώρα μας, αναφερόμενος στις φωτιές που κατακαίνε μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γερουσιαστής ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter: «Προσευχόμαστε για την υγεία και την ασφάλεια των φίλων μας σε όλη την Ελλάδα και τη Νότια Ευρώπη». Την ίδια ώρα ο Ρόμπερτ Μενέντεζ δήλωσε πως «οι ΗΠΑ πρέπει να παράσχουν υποστήριξη και βοήθεια, καθώς παρακολουθούμε τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής».

Praying for the health & safety of our friends across Greece & southern Europe in the wake of the ongoing brutal heatwave & raging wildfires. The U.S. must provide support & assistance as we bear witness to the devastating fallout of climate change. https://t.co/vO6GnYj46L