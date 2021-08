Δένδιας σε Μενέντεζ: «Η Ελλάδα θα στέκεται σταθερά δίπλα στο πλευρό των ΗΠΑ»

Με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Μενέντεζ συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο εξαιρετικό επίπεδο των σχέσων που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο χώρες.

Διαβάστε ακόμη: Τι είναι το μετάλλιο της πόλης που απένειμε ο Μπακογιάννης στον Μενέντεζ

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τον κ. Μενέντεζ έναν πραγματικό φίλο της Ελλάδας ενώ ανέφερε πως οι θέσεις του και οι θέσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας ταυτίζονται απολύτως.

Απευθυνόμενος στον Ρόμπερτ Μενέντεζ ο κ. Δένδιας είπε αρχικά μιλώντας στα αγγλικά: «Αγαπητέ κύριε Γερουσιαστά, εκ μέρους της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη καταδικάζω απερίφραστα την ειδεχθή και άνανδρη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στην Καμπούλ.

Πρόκειται για μια επίθεση η οποία είχε στόχο Αμερικανικά στρατεύματα, τα οποία εκτελούσαν το καθήκον τους στην πρώτη γραμμή, αλλά είχε επίσης στόχο αθώους πολίτες που προσπαθούσαν να διαφύγουν από τη ζοφερή προοπτική ενός καταπιεστικού καθεστώτος. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τον Αμερικανικό και προς τον Αφγανικό λαό.

Κύριε Γερουσιαστά, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς επιτρέψτε μου να καλωσορίσω στην Αθήνα ένα πραγματικό φίλο. Φίλο με Φ κεφαλαίο. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι σας καλωσορίζουμε και ως έναν Αμερικανό πατριώτη, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά, προάγοντας την ευημερία των Αμερικανών πολιτών και της Αμερικανικής κοινωνίας».

Αγαπητέ Γερουσιαστή @SenatorMenendez, εκ μέρους της κυβέρνησης του @PrimeministerGR, καταδικάζω απερίφραστα την ειδεχθή και άνανδρη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στην Καμπούλ. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τον Αμερικανικό και προς τον Αφγανικό λαό. @GreeceMFA pic.twitter.com/sMhkNeBsuZ — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 27, 2021

Και συνέχισε: «Και τώρα επιτρέψτε μου να συνεχίσω στα ελληνικά. Είναι γνωστό ότι έχετε συμβάλει με τον πιο καθοριστικό τρόπο στην ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της πατρίδας μας, της Ελλάδας. Και ότι διανύουμε το καλύτερο επίπεδο σχέσεων μεταξύ των χωρών μας, έχοντας εγκαθιδρύσει έναν στρατηγικό διάλογο σε όλους τους τομείς.

Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό του στρατηγικού διαλόγου προσβλέπω στην επίσκεψή μου στην Ουάσιγκτον τον Οκτώβριο και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η αμοιβαία μας αντίληψη είναι ότι η σχέση αυτή δεν στρέφεται εναντίον οιουδήποτε, αντικατοπτρίζει όμως το σημαντικό ρόλο που η Ελλάδα διαδραματίζει στην προώθηση της Διεθνούς νομιμότητας, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Και μιλώ για αξίες που ασπάζονται και στηρίζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στην εμβάθυνση αυτών των σχέσεων παίζουν καθοριστικό ρόλο τα νομοθετικά σώματα και εσείς ως ο Senior Senator του New Jersey, ο αρχαιότερος Γερουσιαστής στο New Jersey έχετε προσφέρει πάρα πολλά.

Ο κατάλογος των νομοσχεδίων που έχετε συγκηδεμονεύσει είναι πολύ μακρύς, αλλά θα ήθελα επιγραμματικά να αναφερθώ στο νομοσχέδιο για την διμερή αμυντική συνεργασία, αλλά και στο νόμο για την ανατολική Μεσόγειο. To “United States Greece Defense and Interparliamentary Partnership Act” και το “East Med Act of 2019”. Εξαιρετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες φέρουν την πατρότητά σας και όχι μόνο την υπογραφή και την ψήφο σας.

Αγαπητέ Γερουσιαστά, η Ελλάδα είναι προσηλωμένη στην ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού. Η Ελλάδα είναι επίσης προσηλωμένη στην προσπάθεια για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Και βεβαίως είναι απολύτως προσηλωμένη στην αποχή χρήσης βίας ή απειλής χρήσης βίας.

Χθές, στην ιδιαίτερα συγκινητική ομιλία σας κάτω από την Ακρόπολη, , μου έκανε εντύπωση ότι μνημονεύσατε στίχους ενός μεγάλου φιλέλληνα του George Gordon, του Λόρδου Μπάιρον από το ποίημα «The isles of Greece», τα νησιά της Ελλάδας.

Αυτά τα νησιά, στα οποία αναφέρεται ο Λόρδος Μπάιρον, η Ελλάδα αγωνίστηκε για να τα ελευθερώσει. Κατάφερε να ελευθερωθούν 100 χρόνια μετά από την ελληνική ανεξαρτησία. Και είναι η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα αυτών των νησιών που αμφισβητεί καθημερινά η Τουρκία.

Κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα που προβλέπονται ρητά και πέρα από οποιαδήποτε αμφισβήτηση από το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία έχει εκδώσει κατά παράβαση κάθε κανόνα δικαίου, απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας εάν ασκήσει το αναφαίρετο δικαίωμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων αυτών των νησιών.

Είναι η μόνη χώρα στην παγκόσμια κοινότητα που έχει εκδώσει απειλή πολέμου, casus belli, εναντίον άλλης χώρας. Και μάλιστα εάν αυτή η άλλη χώρα ασκήσει τα αναφαίρετα δικαιώματά της.

Αγαπητέ κύριε Γερουσιαστά, έχετε τονίσει διαχρονικά στις παρεμβάσεις σας την ανάγκη σεβασμού των θεμελιωδών αρχών των κοινωνιών του 21ου αιώνα. Δημοκρατία, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διεθνές Δίκαιο, Ειρήνη και Ασφάλεια.

Οι θέσεις σας και οι θέσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας ταυτίζονται απολύτως. Θα σταθώ σε τρία ζητήματα τα οποία εσείς έχετε υπογραμμίσει κατ΄ εξακολούθηση και πιστεύω ότι πρέπει να βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών, και της Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά και κάθε χώρας.

Πρώτον στην απαγόρευση εξαγωγής προηγμένων οπλικών συστημάτων σε χώρες που προωθούν αποσταθεροποίηση στην περιοχή τους, χωρών που προωθούν ατζέντα αντίθετη στις αρχές που αναφερθήκαμε παραπάνω. Και θα μου επιτρέψετε να πω, ότι αυτή την θέση είναι ιδεατό να την ακολουθούν όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η κυβέρνησή τους, αλλά και άλλες συμμαχικές χώρες που πιστεύουν στα ίδια ιδανικά και στις ίδιες αξίες.

Είτε λοιπόν μιλάμε για προηγμένα αεροσκάφη, όπως τα F35, είτε μιλάμε για προηγμένα υποβρύχια, η απαγόρευση αυτή πρέπει να συνδυάζεται με την επιβολή κυρώσεων σε χώρες που με τις πράξεις τους βάζουν σε κίνδυνο την συνοχή της συμμαχίας μας, του ΝΑΤΟ.

Δεύτερον, θέλω να αναφερθώ στις συνεχείς εκκλήσεις σας για την άμεση αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων και των μισθοφόρων από τη Λιβύη.

Δεν μπορούν να υπάρχουν αδιάβλητες εκλογές στη Λιβύη με την παρουσία ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων στο έδαφός της και βέβαια αν αποσταθεροποιηθεί περαιτέρω η Λιβύη, υπάρχει ο κίνδυνος η αστάθεια να εξαπλωθεί και σε γειτονικές της χώρες.

Και τρίτον, θα ήθελα να αναφερθώ στην καταδίκη δημιουργίας τετελεσμένων ως αποτέλεσμα της χρήσης βίας. Η σαφέστατη θέση που εσείς πήρατε πριν από λίγες εβδομάδες όσον αφορά τις παράνομες Τουρκικές εξαγγελίες για τα Βαρώσια, μιλάει από μόνη της.

Τέλος, κλείνοντας σημείωσε: «Η εκτίμησή μας όμως προς το πρόσωπό σας, δεν περιορίζεται στις θέσεις σας σε ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα. Υπογραμμίζω ότι η εκτίμησή μας βασίζεται στο ότι είστε υπέρμαχος θεμελιωδών αρχών, όπως της Δημοκρατίας, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας του τύπου. Και αυτό αφορά πάρα πολλές χώρες, αρχής γενομένης από τη χώρα καταγωγής των γονιών σας.

Σας διαβεβαιώ ότι η Ελλάδα στέκεται και θα στέκεται σταθερά δίπλα σας. Η Ελλάδα θα στέκεται σταθερά δίπλα στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια για τη δημοκρατία, την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψή σας στην Αθήνα».