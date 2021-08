Νέες προκλήσεις Ακάρ από τα σύνορα για Αιγαίο κι εξοπλισμούς - Σκληρή απάντηση της Αθήνας

Σε άλλη μια προκλητική τοποθέτηση προχώρησε ο Χουλουσί Ακάρ από τα ελληνοτουρκικά σύνορα όπου βρέθηκε την Κυριακή. Ο Τούρκος υπουργός Αμυνας κατηγόρησε την Ελλάδα για επεκτατική συμπεριφορά κι επανάλαβε τους ισχυρισμούς περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Αδριανούπολη, κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα, μαζί με την ηγεσία του τουρκικού στρατού, ο Ακάρ εξαπέλυσε νέες κατηγορίες κατά της Ελλάδας. «Οι Έλληνες πρέπει να καταλάβουν ότι δεν θα πάνε πουθενά με την επεκτατική τους συμπεριφορά και την προβοκατόρικη στάση τους», ανέφερε ο Ακάρ. Πρόσθεσε ότι «αυτές οι πολιτικές απέχουν πολύ από το να είναι λογικές και δεν σημαίνουν τίποτα», ενώ κατηγόρησε την ελληνική πλευρά ότι «κυνηγά άδεια όνειρα».

«Περιμένουμε οι πάντες και ιδιαίτερα η ελληνική ηγεσία να καταλάβει την σπουδαιότητα των σχέσεων καλής γειτονίας» είπε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας και κατηγόρησε την Αθήνα για «προβοκάτσιες, παράνομες ενέργειες και επιθετική ρητορική». Ο Χουλουσί Ακάρ επανέλαβε τους ισχυρισμούς ότι «στο Αιγαίο υπάρχουν νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που δεν έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα με συνθήκες».

«Με την Ελλάδα, έχουμε τη Συνθήκη της Λωζάννης όπως και τη Συνθήκη των Παρισίων και υπάρχουν υποχρεώσεις μας βάσει των συνθηκών. Βασικό θέμα, τα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Κάποια νησιά δεν θα πρέπει να στρατιωτικοποιηθούν. Πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Κι ενώ είναι τόσο ξεκάθαρο αυτό στις συνθήκες, οι Έλληνες γείτονες μας με ακατανόητο τρόπο κάνουν τα πάντα για να παραβιάσουν τα συμφωνηθέντα» συνέχισε.

#Turkey's Defence Minister Hulusi Akar:



▪️#Greece is making a mistake to embrace an expansionist understanding and provocative rhetoric and actions.

▪️It needs to understand that such policy is a product of unreasonable and senseless vain hope that is bound to lead nowhere. pic.twitter.com/QjEKo7nbht