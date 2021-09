Δένδιας: Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την Τυνησία όσο μπορούμε

Η ενίσχυση των διμερών σχέσεων, οι πρόσφατες εξελίξεις στην Τυνησία καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην Τύνιδα. Παράλληλα ο κ. Δένδιας μετέφερε στην τυνησιακή πλευρά 100.000 εμβόλια προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας.

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών της Τυνησίας, ο κ. Δένδιας δήλωσε τα εξής: «Εξοχότατοι, είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι σήμερα στην Τύνιδα, ακόμη περισσότερο γιατί μετέφερα μαζί μου 100.000 εμβόλια, τα οποία ελπίζω ότι θα βοηθήσουν την κυβέρνηση και τη χώρα σας να αντιμετωπίσουν την πρόκληση του Covid 19. Για την Ελλάδα, για την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η απάντηση είναι σαφής: είτε είμαστε όλοι ασφαλείς από τον COVID, είτε κανείς δεν είναι ασφαλής από τον COVID. Είναι μια προσπάθεια που αφορά όλη την ανθρωπότητα, όχι μεμονωμένα έθνη. Η πανδημία του COVID δεν έχει σύνορα, δεν έχει όρια. Η Ελλάδα είναι μια φίλη χώρα που επιθυμεί να βοηθήσει την Τυνησία. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Μόλις πριν από δύο ή τρεις ημέρες, μεταφέραμε τόνους ιατρικού εξοπλισμού. Τώρα φέρνουμε εμβόλια. Αλλά, σας διαβεβαιώνω ότι η χώρα μου, η κυβέρνησή μου, οι συμπατριώτες μου είναι εδώ για να βοηθήσουν την Τυνησία όσο μπορούν».

I met today with #Tunisia FM @OJerandi & Health Min. Ali Mrabet in order to deliver a 100.000 vaccines donation as a message of Greece's solidarity to Tunisian people, standing by #Greece's commitment to share resources to fight the COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/S47EzakOTf