Μία ομπρέλα που κρατούσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της τελετής αποχαιρετισμού του κορυφαίου Ελληνα μουσικοσυνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη, έγινε viral στα social media καθώς ήταν... διαφημιστική! Συγκεκριμένα, χρήστες του Twitter είχαν σπεύσει να παρατηρήσουν τότε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατούσε ομπρέλα που έφερε διαφήμιση από συγκεκριμένο ξενοδοχείο των Βρυξελλών.

Ανάμεσά τους ήταν και ένας χρήστης που είχε κάνει tag μάλιστα τον ξενοδοχειακό όμιλο Steigenberger, απευθύνοντας το ερώτημα: «Μήπως σας λείπει καμιά ομπρέλα;». Και σήμερα, Τετάρτη (15/9) ήλθε και η απάντηση από τον λογαριασμό του ξενοδοχείου στο Twitter. «Α, και την ψάχναμε» γράφει χαρακτηριστικά με εμφανή χιουμοριστική διάθεση.

ah, we've been looking for that one 🤨😂