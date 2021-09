Συνάντηση με τον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, είχε στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που βρίσκεται στις ΗΠΑ για τη σύνοδο του ΟΗΕ, με τους δύο άνδρες να συζητούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δώρισε στον Έλληνα Πρωθυπουργό μία φανέλα της παγκόσμιας Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου με το όνομά του και τον αριθμό 9 καθώς και ένα σετ με κάρτες που χρησιμοποιούν οι διαιτητές. Από την πλευρά του ο κ. Μητσοτάκης του προσέφερε ένα συλλεκτικό ρολόι για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

FIFA President Gianni Infantino presents @kmitsotakis, the Prime Minister of Greece, with a personalised @FIFAcom jersey prior to a meeting around the 76th Session of the @UN General Assembly in New York, USA pic.twitter.com/sUm8c52CS4