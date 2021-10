Νέο παραλήρημα από το ΥΠΕΞ της Τουρκίας: «Ελλάδα και Κύπρος παραβιάζουν την τουρκική υφαλοκρηπίδα»

Συνεχίζονται οι σπασμωδικές αντιδράσεις από Αγκυρα μεριά μετά την ιστορική αμυντική συμμαχία Ελλάδας - Γαλλίας που «κλειδώνει» την ανατολική Μεσόγειο και την αναβάθμιση του εξοπλιστικού προγράμματος των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας με την παραγγελία των υπερσύγχρονων φρεγατών Belharra. Μετά τις αρχικές ανακοινώσεις του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών περί «μαξιμαλιστικών διεκδικήσεων της Ελλάδας» και τις συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά, το ΥΠΕΞ της γειτονικής χώρας επανέρχεται δριμύτερο απευθύνοντας «προειδοποίηση προς τρίτες χώρες», ενώ κάνει λόγο για... «παραβίαση της τουρκικής υφαλοκρηπίδας».

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εν λόγω ανακοίνωση, «η Ελλάδα και η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση (σ.σ όπως αποκαλούν την Κυπριακή Δημοκρατία οι τουρκικές Αρχές) επιχειρούν τους τελευταίους μήνες να εμπλακούν σε μονομερείς και προκλητικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο, αυξάνοντας την ένταση».

Press Release Regarding the Escalatory Activities of Greece and the Greek Cypriot Administration in the Eastern Mediterranean https://t.co/JLx76P8XMb pic.twitter.com/ykJDzRrqQc