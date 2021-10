Η είδηση του θανάτου της Φώφης Γεννηματά από καρκίνο συγκλονίζει. Ολοι ήξεραν τον αγώνα που θα κληθεί να δώσει η ίδια, όταν ανακοίνωνε ότι αποσύρεται από την κούρσα για τις εκλογές στο ΚΙΝΑΛ. Ολοι φαντάζονταν ότι τα πράγματα αυτή τη φορά θα ήταν σοβαρά και η μάχη με τον καρκίνο θα είναι δύσκολη αλλά κανείς δεν περίμενε ότι η Φώφη Γεννηματά θα σβήσει έπειτα από 14 μέρες άνισου αγώνα με το θηρίο.

Το τραγικό νέο πάγωσε τους πάντες στο κοινοβούλιο, στο Κίνημα Αλλαγής και στον πολιτικό κόσμο. Η Βουλή θα παραμείνει κλειστή για μία εβδομάδα για να τιμήσει τη μνήμη της προέδρου του ΚΙΝΑΛ ενώ ο πρόεδρός της, Κώστας Τασούλας, απηύθυνε μία συγκινητική ομιλία με άσπρα λουλούδια να κοσμούν το έδρανο, στο οποίο καθόταν ως αρχηγός του Κινήματος Αλλαγής η Φώφη.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε αλλαγές στο ταξίδι του στη Σαουδική Αραβία ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ανέβαλε την προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Δευτέρας ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Οι έξι υποψήφιοι αρχηγοί για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ ανέστειλαν για αυτές τις μέρες τις προεκλογικές τους δραστηριότητες. Ο πολιτικός κόσμος θρήνησε με τον δικό του τρόπο την απώλεια που άφησε η Φώφη Γεννηματά.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου έκανε την εξής δήλωση: «Αποχαιρετάμε την Φώφη Γεννηματά με βαθιά αισθήματα συγκίνησης. Μια γενναία γυναίκα που έδωσε με αξιοπρέπεια όλες τις μάχες της ζωής της, τις πιο μικρές και τις πιο μεγάλες, χωρίς να χάσει ποτέ το φωτεινό της χαμόγελο. Υπηρέτησε με συνέπεια και πολιτικό ήθος τις αρχές της και τον δημόσιο βίο. Με μια ευγένεια ψυχής που θα λείψει σε όλους μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους δικούς της ανθρώπους. Ο πόνος τους αυτές τις δύσκολες ώρες είναι και δικός μας».

Η δήλωση του πρωθυπουργού για το θάνατο της Φώφης: «Με θλίψη και συντριβή πληροφορήθηκα την απώλεια της Φώφης Γεννηματά. Την αποχαιρετώ με σεβασμό. Αλλά και πλημμυρισμένος από τις σκέψεις που προκαλεί ο τόσο άδικος και πρόωρος χαμός της. Γιατί η πολιτική υπάρχει για να είναι, πριν απ’ όλα, ανθρώπινη. Η Φώφη υπήρξε ένας μαχητής της ζωής, πολεμώντας με αξιοπρέπεια τις δυσκολίες της υγείας της και τον εχθρό που χτύπησε την οικογένειά της. Και έμεινε όρθια ως το τέλος, υπηρετώντας το καθήκον της. Έγινε, έτσι, σύμβολο θάρρους για όλες τις γυναίκες, αλλά και τους άνδρες που δοκιμάζονται από σοβαρές ασθένειες. «Κι έναν πόντο πιο ψηλά να πάτε άνθρωποι, ευχαριστώ θα σας πει ο Θεός», έγραψε ο αγαπημένος της ποιητής Οδυσσέας Ελύτης. Και η Φώφη ήταν ένας άνθρωπος που με τη δράση και το παράδειγμά της, πράγματι, ανέβηκε πολύ ψηλά.Στα θερμά συλλυπητήρια όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων προς τα παιδιά, τον σύζυγο και τους δικούς της ανθρώπους, προσθέτω και τα δικά μου».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, στο μήνυμά του αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά. Έδωσε με πείσμα και αξιοπρέπεια τη μάχη για τη ζωή μέχρι το τέλος. Η απώλειά της αφήνει πιο φτωχή την πολιτική ζωή της χώρας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συντρόφους της».

«Ο θάνατος της Φώφης μας στέρησε έναν άνθρωπο που δεν περίσσευε στην Βουλή, μια γυναίκα που έβαζε φρένο στην άκρατη ανδροκρατία της πολιτικής σκηνής, μια ακόμα ελπίδα επικράτησης στο ευάλωτο της ύπαρξής μας. Προσωπικά, μετανιώνω που δεν προσπάθησα να την γνωρίσω όσο ήταν μαζί μας» έγραψε στο Twitter o Γιάνης Βαρουφάκης.

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης εξέφρασε τη θλίψη του, με μία συγκινητική δήλωση στην οποία αναφέρει: «Η Φώφη Γεννηματά έφυγε από τη ζωή πολύ πρόωρα, όπως κι ο πατέρας της Γιώργος Γεννηματάς. H παρουσία τους στην πολιτική ζωή του τόπου χαρακτηρίστηκε από ευπρέπεια, σοβαρότητα και προσφορά. Όλοι στον χώρο μας αισθάνονται προσωπικά και πολιτικά μεγάλη θλίψη για την απώλειά της».

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Αποχαιρετούμε τη Φώφη Γεννηματά με σεβασμό στη συνεπή πορεία της, στην αξιοπρεπή πολιτική της διαδρομή, στη γενναιότητα με την οποία έδωσε την πιο δύσκολη μάχη της. Στην οικογένειά της εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».

Ο Αντώνης Σαμαράς αποχαιρέτησε τη Φώφη Γεννηματά με την εξής δήλωση: «Πόσο κρίμα! Μερικές φορές δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσεις αυτό που νοιώθεις. Το να αποχαιρετήσω την Φώφη Γεννηματά, μια νέα γυναίκα, μητέρα, σύζυγο, συμπατριώτισα κι άξια πολιτικό, μου είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η Φώφη έφυγε από τη ζωή όπως έζησε τη ζωή: έντιμη κι αγωνίστρια! Ο πολιτικός κόσμος είναι πιο φτωχός. Στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπητήρια. Ήταν τιμή μου που γνώρισα και συνεργάστηκα με τον άνθρωπο και πολιτικό Φώφη Γεννηματα. Αιωνία της η μνήμη!».

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η Φώφη Γεννηματά έδινε επί χρόνια, με αξιοπρέπεια, μια σκληρή προσωπική μάχη που δυστυχώς έχασε πρόωρα. Ο ελληνικός λαός ήταν δίπλα της στη μάχη αυτή. Τώρα θα αναπαυθεί στην αγκαλιά των γονιών της και στην καρδιά των παιδιών της και όλης της οικογένειάς της στην οποία εκφράζω τα συλλυπητήρια μου. Καλό της ταξίδι».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης αποχαιρέτησε συγκινημένος τη Φώφη, γράφοντας σε μήνυμά του: «Εκφράζω την οδύνη μου για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά, μίας νέας πολιτικού με την οποία μας συνέδεε ανιδιοτελής φιλία. Ο νηφάλιος και τεκμηριωμένος πολιτικός της λόγος θα λείψει από όλους μας. Στην οικογένεια της εύχομαι κουράγιο και δύναμη. Ας είναι αιωνία η μνήμη της».

Αλλά και ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ αποχαιρέτησε με ανάρτησή του στο Twitter τη Φώφη Γεννηματά, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια, τους φίλους, τα αγαπημένα πρόσωπα και τους πρώην συναδέλφους της Προέδρου του ΚΙΝΑΛ, Φώφης Γεννηματά. Με τη Φώφη μας συνέδεε πολύχρονη φιλία και ήταν κάποια που πάντα με εντυπωσίαζε για την εξυπνάδα, την αξιοπρέπεια και την πολιτική της διορατικότητα».



