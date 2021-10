Δριμεία επίθεση κατά του Mάρκ Ζούκερμπεργκ εξαπέλυσε ο Γιάνης Βαρουφάκης, με αφορμή τη μετονομασία του Facebook σε Meta. Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 κατηγορεί τον ιδιοκτήτη της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης πως του... έκλεψε την ιδέα.

Ο κ. Βαρουφάκης καταγγέλλει σε ανάρτησή του στο Twitter πως υπάρχει ήδη ιστοσελίδα με την ονομασία Μeta και συγκεκριμένα η metacpc.org, η οποία ανήκει στο Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού. Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάνη Βαρουφάκη: «Κοντά τα χέρια κ. Zuckerberg από το όνομα του mέta , του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού (https://metacpc.org). Εσείς μπορεί, πράγματι, να δουλεύετε για να γίνει πραγματικότητα ο δυστοπικός μετακαπιταλισμός. Τον Πολιτισμό όμως δεν θα τον αναγνωρίζατε ούτε στο ένα μέτρο».

Σε άλλη του ανάρτηση στα αγγλικά, ο Γιάνης Βαρουφάκης αναφέρει: «Ο Ζάκερμπεργκ “δανείστηκε” το meta μας, για να κάνει re-brand στο Facebook. Νωρίτερα, “δανείστηκε” το όνομα του κινήματός μας, DIEM, για να κάνει re-brand στο κρυπτονόμισμά του το Libra. Τι θα ακολουθήσει;»

Zuckerberg just 'borrowed' our mέta (https://t.co/2FzQ18HAf4) to re-brand Facebook. Earlier he had 'borrowed' our movement's name, DiEM (https://t.co/j60auSCE9H) to rebrand his cryptocurrency Libra. What next? [At least our radical agenda for expropriating tech-lords is safe!]