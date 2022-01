Η είδηση τα ξημερώματα της 11ης Ιανουαρίου 2022 πως ο Νταβίντ Σασόλι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών συγκλόνισε την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε μιλήσει πρόσφατα για το σοβαρό πρόβλημα της υγείας του. Νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Ιταλίας από τις 26 Δεκεμβρίου 2021, καθώς είχε διαγνωστεί με πρόβλημα από επιπλοκή στο ανοσοποιητικό του σύστημα.

Ο Νταβίντ Σασόλι, πρώην δημοσιογράφος και παρουσιαστής ειδησεογραφικών εκπομπών στην Ιταλία, εξελέγη ευρωβουλευτής το 2009 με την Κεντροαριστερά. Το 2019 διαδέχτηκε στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναν άλλο Ιταλό, τον Αντόνιο Ταγιάνι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Τον Σεπτέμβριο του 2021 είχε νοσηλευτεί ξανά στο νοσοκομείο του Στρασβούργου. Είχε πνευμονία. Τα τεστ κορονοϊού που έκανε εκείνο το διάστημα έβγαιναν αρνητικά. «Η κατάστασή του είναι καλή» είχε αναφέρει ο εκπρόσωπός του σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους.

Αποφάσισε να κατέβει στην πολιτική το 2009, όταν ο πρώην δήμαρχος Ρώμης, ο Βάλτερ Βελτρόνι, οργάνωσε τη συγχώνευση δύο κομμάτων της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς, σχέδιο που υποστήριζε σθεναρά ο Νταβίντ Σασόλι, και γεννήθηκε το Δημοκρατικό Κόμμα (PD).Υποψήφιος στις ευρωεκλογές, εξελέγη με το ψηφοδέλτιο του PD, συγκεντρώνοντας 400.000 ψήφους, επιτυχία που τον απομάκρυνε οριστικά από τη μικρή οθόνη και σήμανε την έναρξη της πολιτικής του καριέρας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στις 15 Δεκεμβρίου είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα βάλει ξανά υποψηφιότητα για την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε μήνυμά του στο Twitter είχε αναφέρει: «Σας ευχαριστώ για τα πολλά αιτήματα, αλλά αποφάσισα να μην υποβάλω ξανά υποψηφιότητα για την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το φιλοευρωπαϊκό μέτωπο θα κινδύνευε να διχαστεί και θα ήταν ενάντια στην ιστορία μου, τις πεποιθήσεις μας, τις μάχες μας. Δεν μπορώ να το επιτρέψω».

Ο Νταβίντ Σασόλι ήταν παντρεμένος με την Αλεξάνδρα Βιτορίνι και έχουν δύο παιδιά, τον Τζούλιο και τη Λίβια. Είναι οπαδός της Φιορεντίνα, της ποδοσφαιρικής ομάδας της γενέτειράς του. Επιπλέον, ήταν ενεργό μέλος της Articolo 21, liberi di... ("Το άρθρο 21, [είμαι] ελεύθερος να..."), μια ιταλική ένωση συγγραφέων, σκηνοθετών, δικηγόρων, δημοσιογράφων με στόχο την προώθηση της συνταγματικής αρχής της ελευθερίας της έκφρασης, η οποία ιδρύθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2001.

Ο Νταβίντ Σασόλι τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση του Μαΐου για τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Μια ευρωπαϊκή δημοκρατία πιο αποτελεσματική, πιο λειτουργική, εγγυάται πραγματικά την προάσπιση των ελευθεριών μας και θα μας επιτρέψει να εξέλθουμε από την παρούσα κρίση. Αυτό είναι το καλύτερο κληροδότημα του ελληνικού πολιτισμού στην ανθρωπότητα, η Ελλάδα δίδαξε ότι οι άνθρωποι με τη δημοκρατία μπορούν να ζήσουν καλύτερα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σασόλι είχε συναντηθεί με την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα και την τότε πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, που δεν βρίσκεται πια στη ζωή. «Μια ευρωπαϊκή δημοκρατία πιο αποτελεσματική, πιο λειτουργική, εγγυάται πραγματικά την προάσπιση των ελευθεριών μας και θα μας επιτρέψει να εξέλθουμε από την παρούσα κρίση» είχε τονίσει, μεταξύ άλλων, ο ίδιος στη διάρκεια της επίσκεψής του στη Βουλή.

Ο Νταβίντ Σασολί είχε αναδείξει τη συμβολή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση λέγοντας «πριν από 40 χρόνια η Ελλάδα ενώθηκε με την ευρωπαϊκή οικογένεια και για την Ευρώπη ξεκίνησε μια νέα εποχή, υποδεχόμενη την Ελλάδα, λίκνο ιστορικό της Δημοκρατίας». Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον πολιτισμό, λέγοντας πως «δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τη συμβολή της Ελλάδας στην πρόοδο του πολιτισμού και το γεγονός ότι οι έννοιες της Δημοκρατίας, της ελευθερίας, της αλήθειας, της αισθητικής, με την υπερβατική τους διάσταση, διέτρεχαν τους αιώνες και οδήγησαν στη σημερινή μορφή της Ελλάδας και έδωσαν τη φυσιογνωμία της Ευρώπης».

Ο ίδιος στις 25 Οκτωβρίου είχε εκφράσει την οδύνη του για τον επίσης πρόωρο χαμό της Φώφης Γεννηματά. Μάλιστα, είχε αποχαιρετίσει τη «μαχητική αγωνίστρια της αλληλεγγύης» με μια φωτογραφία από την τελευταία τους συνάντηση. Στο στιγμιότυπο διακρίνεται ο Σασόλι να χαιρετά εγκάρδια την Φώφη Γεννηματά ενώ στον χώρο δεσπόζει ένα μεγάλο κάδρο με τη φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου.

Very sad to learn about the death of KINAL leader Fofi Gennimata. Just a few months ago, we met to discuss the way forward after the pandemic. A fierce fighter for solidarity, she will be missed beyond Greece's borders. My sincere condolences to her family and friends. pic.twitter.com/YyIyyqbvdF