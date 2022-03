Δημήτρης Φραγκάκης στο Reader: «Ο τουρισμός θα τα καταφέρει, είμαστε αισιόδοξοι»

Για τον ελληνικό τουρισμό και το κατά πόσο αυτός θα επηρεαστεί από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία αναφέρεται με συνέντευξή του στο Reader ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης. Μάλιστα, εξηγεί ότι έχει στενή συνεργασία με τον αρμόδιο υπουργό, Βασίλη Κικίλια, και δηλώνει «αισιόδοξος για τη φετινή σεζόν».

Μάλιστα, αναφέρει ότι στόχος για την Ελλάδα φέτος είναι να ξεκινήσει νωρίς η σεζόν. Φέρνει ως παράδειγμα την αγορά της Αμερικής με τις πρώτες πτήσεις ήδη να φτάνουν στη χώρα μας. Επισημαίνει ακόμη ότι το φετινό στοίχημα είναι η σεζόν να κρατήσει έως τις αρχές Νοεμβρίου. «Η ζήτηση είναι μεγάλη και μπορούμε να προσδοκούμε σε επέκταση», σημειώνει.

Ο Δημήτρης Φραγκάκης, όμως, αναφέρεται και στο greekend, τονίζοντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλες πόλεις εκτός από την Αθήνα για σύντομες αποδράσεις. Μιλά, όμως, και για τα Χανιά και τη νέα υπηρεσία με την ονομασία «

Κύριε Φραγκάκη, η κρίση στην Ουκρανία μπορεί να έχει επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισμό;

«Είμαστε καταρχάς βαθιά συγκλονισμένοι με την ανθρωπιστική κρίση που εξελίσσεται στην Ουκρανία. Οι τραγικές εικόνες πολέμου, θανάτου και προσφυγιάς που βλέπουμε είναι γροθιά στο στομάχι και πραγματικά πρωτοφανείς για την Ευρώπη του 21ου αιώνα. Ελπίζω και εύχομαι να τελειώσει αυτός ο πόλεμος το συντομότερο. Από εκεί και πέρα, όπως κάθε κρίση, έτσι κι αυτή επηρεάζει τον τουρισμό. Ο βαθμός που θα επηρεαστεί ο ελληνικός τουρισμός θα εξαρτηθεί από την διάρκεια και την ένταση της κρίσης στην Ουκρανία. Η ρωσική αγορά προφανώς θα πληγεί σημαντικά φέτος, αυτό είναι νομίζω αναπόφευκτο.

Ζητούμενο είναι να μην επηρεαστούν οι άλλες ευρωπαϊκές αγορές για τη χώρα μας αλλά και οι long haul αγορές μας. Σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού και τον υπουργό, Βασίλη Κικίλια, παρακολουθούμε το θέμα, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την αγορά στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε, όσο περνάει από το χέρι μας, να μην επηρεαστεί από τον πόλεμο η τουριστική περίοδος που ξεκινάει σε λίγες μέρες. Παραμένουμε, λοιπόν, αισιόδοξοι για τη φετινή σεζόν, καθώς διατηρεί όλες τις προϋποθέσεις για να πάει καλά».

Ποιες είναι παρόλα αυτά οι εκτιμήσεις σας για την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης φέτος;

«Παρά τη διπλή κρίση που καλείται να αντιμετωπίσει ο ελληνικός τουρισμός, την πανδημία και τον πόλεμο, νομίζω ότι έχουν διαμορφωθεί θετικές εκτιμήσεις για τη φετινή χρονιά και τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τις αγορές στο εξωτερικό παραμένουν θετικά. Στόχος μας είναι να ξεκινήσει νωρίς η σεζόν και ήδη η αμερικανική αγορά άνοιξε με τις πρώτες απευθείας πτήσεις να έρχονται από τώρα στην χώρα μας. Μέσα στον Μάρτιο ξεκινούν σιγά-σιγά και άλλες αγορές της Ευρώπης με πτήσεις σε συγκεκριμένους προορισμούς της χώρας. Παρά το παροδικό μούδιασμα λόγω της μετάλλαξης Όμικρον, η ζήτηση για τη χώρα μας ήταν σημαντική ενώ και οι προκρατήσεις παρουσίασαν μια καλή ανοδική εικόνα.

Στόχος μας είναι να κρατήσει πολύ σε διάρκεια η φετινή σεζόν, να φτάσει δηλαδή ως το τέλος Οκτωβρίου ενδεχομένως και ως τις αρχές Νοεμβρίου. Η ζήτηση είναι μεγάλη και μπορούμε να προσδοκούμε σε επέκτασή της φέτος. Στόχος μας επίσης είναι να διατηρήσουμε, κατά το δυνατόν, την υψηλή κατά κεφαλήν δαπάνη των επισκεπτών μας, την οποία και πετύχαμε πέρυσι, παρά το γεγονός ότι φέτος η ενεργειακή κρίση και οι ανατιμήσεις σε όλα σχεδόν τα αγαθά “ροκανίζουν” το εισόδημα του μέσου Ευρωπαίου πολίτη».

Τον μήνα που μας πέρασε είδαμε τη νέα διαφημιστική καμπάνια του ΕΟΤ στις αγορές του εξωτερικού για το City Break και το greekend*. Θεωρείτε ότι οι μεγάλες ελληνικές πόλεις μπορούν να αποτελέσουν προορισμούς Σαββατοκύριακου για τους Ευρωπαίους στη διάρκεια όλης της χρονιάς; Υπάρχει πλάνο να αναπτυχθεί η καμπάνια αυτή και για άλλες μεγάλες πόλεις; Ποιες θα είναι αυτές;

«Στα δύο χρόνια της πανδημίας όλοι οι τουριστικοί προορισμοί μας υπέστησαν σοβαρό πλήγμα και ειδικά οι πόλεις επλήγησαν ακόμα περισσότερο. Αποφασίσαμε λοιπόν να ενισχύσουμε ειδικά τις πόλεις μας και να δημιουργήσουμε το νέο concept του greekend* για να προωθήσουμε και να τονώσουμε τον αστικό τουρισμό. Πιστεύω ότι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι ιδανικές πόλεις για να περάσει ο κάθε ταξιδιώτης ένα Σαββατοκύριακο, να ζήσει νέες εμπειρίες και να επιστρέψει στην καθημερινότητά του με γεμάτες μπαταρίες.

Η καμπάνια για το greekend*, το ελληνικό weekend, έχει σαν στόχο να προβάλλει ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν, το οποίο δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από άλλους γνωστούς προορισμούς τριημέρου της Ευρώπης και να αναδείξει της ελληνικές πόλεις που προσφέρουν εμπειρίες γαστρονομίας, διασκέδασης, πολιτισμού, αναψυχής και ποιοτικών υπηρεσιών φιλοξενίας. Η καμπάνια αυτή είναι η πρώτη μιας σειράς δράσεων που θα υλοποιήσουμε στο πλαίσιο προβολής του αστικού τουρισμού και στόχος μας είναι να εμπλουτιστεί και με άλλες μεγάλες ελληνικές πόλεις που έχουν απευθείας σύνδεση με αεροδρόμια του εξωτερικού και μπορούν να στηρίξουν ένα επιτυχημένο City Βreak».

Βρισκόμαστε στα μέσα Μαρτίου, η σεζόν ουσιαστικά ξεκινάει σε λίγες εβδομάδες. Πότε θα ξεκινήσει η καμπάνια του ΕΟΤ για το φετινό καλοκαίρι; Ποιος είναι ο κύριος στόχος του ΕΟΤ για το 2022; Σε ποιες αγορές απευθύνεται και ποιο θα είναι το κεντρικό μήνυμα της φετινής καμπάνιας;

«Η φετινή καμπάνια του ΕΟΤ ξεκινάει σε λίγες εβδομάδες με κεντρικό μήνυμα, για άλλη μια χρονιά, το “All you want is Greece”, αλλά με ένα φρέσκο περιεχόμενο που θα αποτυπώνει ακριβώς αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε: Τη μοναδικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και τα πολλά πρόσωπα των τουριστικών μας προορισμών. Ολόκληρη η χώρα είναι ένας εν δυνάμει τουριστικός προορισμός που μπορεί να προσφέρει σχεδόν τα πάντα στους επισκέπτες όλο τον χρόνο. Οι αγορές – στόχοι, στις οποίες απευθύνεται ο ΕΟΤ φέτος, είναι κατά κύριο λόγο οι χώρες της Ευρώπης που συνεισφέρουν διαχρονικά στον ελληνικό τουρισμό αλλά και οι μικρότερες κοντινές αγορές, όπως τα Βαλκάνια. Φέτος ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στις σημαντικές αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά, αλλά και των αραβικών χωρών. Ένας επίσης πολύ βασικός μας στόχος είναι η ανάπτυξη νέων αγορών που παρουσιάζουν εξαιρετικές προοπτικές για την ελληνική αγορά, όπως είναι η Λατινική Αμερική. Με το σκεπτικό αυτό, επαναλειτουργήσαμε πριν λίγες μέρες το γραφείο του ΕΟΤ στη Μαδρίτη».

Υπάρχει σχέδιο για την προβολή τουριστικών προορισμών που είχαν πληγεί από το προσφυγικό; Την περσινή χρονιά ο ΕΟΤ έκανε καμπάνια για τα 5 νησιά του Αιγαίου που υποδέχτηκαν πρόσφυγες. Υπάρχει πλάνο για να γίνει κάτι ανάλογο για τους προορισμούς αυτούς και τη φετινή σεζόν;

«Πριν λίγες ημέρες, πράγματι, ανακοινώσαμε μαζί με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, ότι θα συνεχίσουμε την επιτυχημένη συνεργασία μας για την καμπάνια προβολής των πέντε ελληνικών νησιών που έχουν περάσει και ξεπεράσει πλέον την μεταναστευτική κρίση (Χίο, Σάμο, Λέσβο, Κω και Λέρο). Με τη χρηματοδότηση του υπουργείου Μετανάστευσης και τη στενή συνεργασία με τους Δήμους των νησιών αυτών, θα υλοποιήσουμε ένα ειδικό πρόγραμμα τουριστικής προβολής τους για το 2022 και το 2023. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται τόσο στο εξωτερικό όσο και στην ελληνική αγορά και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το ξεκινήσουμε στις αρχές του καλοκαιριού. Είναι σημαντικό για τον ΕΟΤ το γεγονός ότι αναλαμβάνει τέτοιες ειδικές αποστολές, οι οποίες προσθέτουν αξία και αναγνωρισιμότητα σε περιοχές της Ελλάδας που το έχουν περισσότερο ανάγκη».

Διακρίνουμε τους τελευταίους μήνες μια τάση για την ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη χώρα μας. Είδαμε και τη καμπάνια του ΕΟΤ «Greece does have a winter» που είχε ως στόχο να αναδείξει την Ελλάδα ως προορισμό χειμερινών διακοπών ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που ο ΕΟΤ έχει στηρίξει δράσεις που προβάλλουν διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Σε ποιες μορφές εστιάζει ο ΕΟΤ και ποια είναι τα περιθώρια για την ανάπτυξή τους;

«Βασικός στόχος της στρατηγικής του ΕΟΤ είναι να προβάλλει τη μοναδικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει τις δυνατότητες να προσφέρει αυθεντικές και εξατομικευμένες εμπειρίες, με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου κι όχι μόνο τους μήνες της θερινής σεζόν. Οι χειμερινοί προορισμοί είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντες, αλλά είναι ελάχιστα γνωστοί στο εξωτερικό. Γι’ αυτό είναι η πρώτη φορά που υλοποιούμε φέτος μια καμπάνια πολύ στοχευμένη και καλά δουλεμένη για τον χειμερινό τουρισμό. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε την προώθηση του τουρισμού εμπειρίας, του wellness τουρισμού, του θαλάσσιου τουρισμού, των υπαίθριων δραστηριοτήτων και του αθλητικού τουρισμού ενώ μέσα στον σχεδιασμό μας βρίσκεται και ο θρησκευτικός τουρισμός. Ένα άλλο κομμάτι που θα στηρίξουμε είναι η ελληνική γαστρονομία, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα και την αυθεντικότητα των ελληνικών προορισμών, αλλά και την οικονομική τους ανάπτυξη μέσω των προϊόντων τους».

Γνωρίζουμε όλοι την ιδιαίτερη σχέση που έχετε με την Κρήτη και τα Χανιά. Πρόσφατα διαβάσαμε για τη δημιουργία του πρώτου ΚΕΠ Τουρισμού στην πόλη των Χανίων, το οποίο θα λειτουργήσει πιλοτικά τη φετινή σεζόν. Ποιο είναι το σκεπτικό της λειτουργίας του και ποια είναι τα περιθώρια δημιουργίας ΚΕΠ Τουρισμού στους βασικούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας;

«Τα Χανιά είναι ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα ο νομός έχει κάνει σημαντικά βήματα, έχει εξελίξει το τουριστικό του προϊόν και έχει ενισχύσει τις υποδομές φιλοξενίας ενώ συνεχώς αναδεικνύει κι άλλες μορφές τουρισμού. Αποφασίσαμε, σε συνεργασία με την Δημοτική Αρχή Χανίων, να δημιουργήσουμε μία νέα υπηρεσία, την οποία ονομάζουμε σχηματικά “ΚΕΠ Τουρισμού”. Το ΚΕΠ Τουρισμού θα συγκεντρώσει όλες τις τουριστικές υπηρεσίες και θα είναι ένα οne-stop shop, ένα κέντρο πληροφόρησης και εξυπηρέτησης που θα διευκολύνει τόσο τους επισκέπτες όσο και τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους του κλάδου. Η νέα αυτή υπηρεσία θα λειτουργήσει από το 2023 πιλοτικά με τελικό στόχο να δημιουργηθούν ανάλογα ΚΕΠ Τουρισμού και σε άλλες περιοχές της χώρας».