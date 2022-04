Μαμουλάκης στο Reader: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει σε έναν δικό της κόσμο

Εντονη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης μιλώντας στο Reader. Ο κ. Μαμουλάκης επισημαίνει πως η κυβέρνηση έκανε «too little, too late» για την οικονομική κρίση, ενώ τόνισε ότι «ακόμη και τώρα, που άλλες χώρες της Ε.Ε. λαμβάνουν μέτρα, όπως τη ρύθμιση των τιμών ενέργειας, τις μειώσεις φόρων και τη φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών των εταιρειών ενέργειας, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη παραμένει σ’ έναν δικό της κόσμο, ''αγγελικά πλασμένο''».

Από τα «βέλη» του δεν ξέφυγαν και οι κυβερνητικοί χειρισμοί στην Κρήτη όπου, όπως αναφέρει ο κ. Μαμουλάκης, έπειτα από σχεδόν 3 χρόνια διακυβέρνησης ΝΔ, δεν έχει ξεκινήσει ούτε ένα νέο μεγάλο έργο, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη ενόψει του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Αναλυτικά, η συνέντευξη του Χάρη Μαμουλάκη στο Reader:

Βρισκόμαστε μέσα σε μια πολύ σοβαρή οικονομική κρίση, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει μέτρα συγκράτησης των τιμών και τον ΣΥΡΙΖΑ να τα χαρακτηρίζει ανεπαρκή. Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει, χωρίς τον κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού;

Η κυβέρνηση, για μια ακόμη φορά, έδρασε πολύ αργά και άτολμα. Too little, too late, ενώ ακόμη και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αυτά τα μέτρα ως «ψίχουλα». Η οικονομική κρίση δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Από τις αρχές του 2021 προειδοποιούμε, επισημαίνοντας τα μηνύματα της παγκόσμιας οικονομίας που προμήνυαν αυτό που ζούμε τους τελευταίους μήνες. Καταθέταμε προτάσεις, ερωτήσεις, τροπολογίες, ζητώντας εγκαίρως ουσιαστικά μέτρα. Ως απάντηση όμως, εισπράτταμε την αδιαφορία και την απαξίωση. Μέχρι και για «περιοδικό φαινόμενο» ακούγαμε και ότι η ακρίβεια θα έχει εξαφανιστεί μέχρι τα Χριστούγεννα του 2021, αλλά τελικά είδαμε τον πληθωρισμό να σκαρφαλώνει σε ύψη ρεκόρ τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Ακόμη όμως και τώρα, που άλλες χώρες της Ε.Ε. λαμβάνουν μέτρα, όπως τη ρύθμιση των τιμών ενέργειας, τις μειώσεις φόρων και τη φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών των εταιρειών ενέργειας, ακόμη και τώρα, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη παραμένει σ’ έναν δικό της κόσμο, «αγγελικά πλασμένο». Παρά το ότι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες βρίσκονται αντιμέτωποι με το λουκέτο, τα νοικοκυριά είναι σε απόγνωση και οι εργαζόμενοι βλέπουν τον μισθό να τελειώνει στη μέση του μήνα.

Η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Χρειάζεται ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης και τέτοιο σχέδιο από κυβέρνηση ΝΔ δεν πρόκειται να υπάρξει. Μόνο μία κυβέρνηση με κοινωνικό πρόσημο, που έχει στόχο τη στήριξη της κοινωνίας με ισχυρή παρέμβαση του κράτους στην αγορά, μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Και να προχωρήσει σε μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, πλαφόν στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, χτύπημα της αισχροκέρδειας, μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και αύξησης του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Άμεσα!

Με την εμπειρία που έχετε ως αναπληρωτής Τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με τα σημερινά δεδομένα υπάρχουν περιθώρια ανάκαμψης στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα;

Οι πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας, περίπου 840.000 επιχειρήσεις συνολικά, βιώνουν, μετά από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και τις επιπτώσεις της νέας οικονομικής κρίσης. Και τις βιώνουν χωρίς ουσιαστική στήριξη από την κυβέρνηση. Σωρεύουν χρέη διαρκώς, οι ελπίδες ανάκαμψης εξανεμίζονται και ταυτόχρονα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μπορούσαν να τις ενισχύσουν, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, κατευθύνονται από την κυβέρνηση σε «φίλους και εκλεκτούς». Οι προοπτικές είναι δυσοίωνες…

Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί;

Επικρατεί μια πολύ ευχάριστη και δημιουργική εγρήγορση στις οργανώσεις μας σε όλη τη χώρα. Οι προσυνεδριακές διαδικασίες τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς, τα μέλη μας αυξάνονται, όπως και η συσπείρωση. Όλες και όλοι μαζί δουλεύουμε για να δημιουργήσουμε ένα κόμμα - πρότυπο στην Ευρώπη και να ανταποκριθούμε στη μεγάλη πρόκληση αντιστοίχησης του οργανωμένου ΣΥΡΙΖΑ, με το ευρύ κοινωνικό ρεύμα που αναπτύσσεται, ρεύμα το οποίο εκφράζεται μέσα από τις προτάσεις και τις θέσεις μας.

Να έρθουμε και στον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής σας, στην Κρήτη και το Ηράκλειο, όπου σας βλέπουμε αρκετά συχνά να φέρνετε στη Βουλή ζητήματα που αφορούν μεγάλα έργα υποδομών του νησιού, όπως τον Βόρειο Οδικό Άξονας Κρήτης, την αξιοποίηση του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» μετά τη λειτουργία του υπό κατασκευή αεροδρομίου Καστελλίου, αλλά και την αξιοποίηση της πρώην βάσης Γουρνών. Δεν είστε ικανοποιημένος από την πορεία αυτών των έργων;

Η Κρήτη προσφέρει πολλά και το μόνο που διεκδικεί είναι ό,τι της αναλογεί και της αξίζει. Έχουμε δυο σημαντικά δεδομένα: Πρώτον, έπειτα από σχεδόν 3 χρόνια διακυβέρνησης ΝΔ, δεν έχει ξεκινήσει ούτε ένα νέο μεγάλο έργο στην Κρήτη! Και δεύτερον, για έργα που ήταν χρόνια στις καλένδες και ξεκίνησαν να υλοποιούνται επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, χάθηκε πολύτιμος χρόνος μέχρι να συνεχιστούν οι δρομολογημένες διαδικασίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ΒΟΑΚ, που χρειάστηκε δυο χρόνια η κυβέρνηση της ΝΔ να παραδεχθεί ότι άξιζε πράγματι να συνεχίσει τους διαγωνισμούς και την αρχιτεκτονική που είχε εκπονηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα, είδαμε το ακίνητο της πρώην βάσης Γουρνών να βγαίνει στο σφυρί με τίμημα όσο περίπου 3,5 χλμ του ΒΟΑΚ, μόλις 40,2 εκατ. ευρώ, αλλά και την έκταση του νυν αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» να προετοιμάζεται για «αξιοποίηση», εν κρυπτώ και χωρίς η τοπική κοινωνία να έχει τον παραμικρό λόγο. Να ακολουθείται δηλαδή ένα μοντέλο διαχείρισης του δημόσιου χώρου κατά παραγγελία του ιδιωτικού τομέα, με γνώμονα την ικανοποίηση ολιγοπωλιακών συμφερόντων και με παράλληλο αποκλεισμό των τοπικών φορέων από τη διαδικασία σχεδιασμού και διαχείρισης. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι ακραία νεοφιλελεύθερες, ιδεοληπτικές τακτικές της ΝΔ δεν γίνεται να μένουν στο απυρόβλητο.

* Ο Χάρης Μαμουλάκης είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Ηρακλείου και Αν. Τομεάρχης Ανάπτυξης Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Επίσης, είναι Πολιτικός Μηχανικός BEng MSc