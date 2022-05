«Δεν έχετε κάνει τίποτα κακό»: Ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης είναι μέλος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και στέλνει μήνυμα

«Οι κοινωνίες προχωρούν, το ίδιο και η ελληνική. Η χώρα μας είναι μια κοινωνία που μπορεί να προχωρά, να προοδεύει και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Και ως προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και ειδικά τους ΛΟΑΤΚΙ+ εφήβους που συχνά βασανίζονται από φόβους, ενοχές, αλλά και bullying, θέλω μόνο να πω αυτό που θα ήθελα κι εγώ να έχω ακούσει σε εκείνη την ηλικία: Δεν έχετε κάνει τίποτα κακό, τίποτα για το οποίο να ντρέπεστε, ζήστε τη ζωή σας όπως θέλετε, αν χρειαστείτε βοήθεια ζητήστε την, και θα την έχετε» αναφέρει ο υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης σε μήνυμα του, σήμερα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας Τρανσφοβίας της Αμφιφοβίας και της Ιντερφοβίας.

Ο Νίκος Γιατρομανωλάκης μας προτρέπει «να θυμηθούμε εκείνα τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που έπεσαν θύματα αυτής της ‘'φοβίας'' που μεταφράστηκε σε βία απέναντί τους, και να στηρίξουμε τον αγώνα για ισότητα, ισονομία και συμπερίληψη». Νωρίτερα σήμερα, ο υφυπουργός Πολιτισμού επισκέφτηκε εικαστικές εκθέσεις στο πλαίσιο του «The Queer Archive Festival», το οποίο πραγματοποιείται για τρίτη χρονιά σε διάφορους χώρους στο κέντρο της Αθήνας, με την υποστήριξη της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γιατρομανωλάκης επισκέφτηκε τις εκθέσεις που φιλοξενούνται έως τέλη Μαΐου στο Ρομάντσο (Αναξαγόρα 3) και στο βιβλιοπωλείο Hyper Hypo (Βορέου 1), συνομίλησε με συμμετέχοντες καλλιτέχνες και τους επιμελητές δηλώνοντας ότι « η queer τέχνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας με πολλές κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις. Παράλληλα» συνέχισε « ο πολιτισμός συχνά μπορεί να αποδώσει ιστορίες, προσωπικές και κοινωνικές, με τρόπο που γίνονται πιο άμεσα αντιληπτές και συνδράμει στην κατάλυση στερεοτύπων».

Στο Ρομάντσο, το πρότζεκτ « Feeding the Queer Archive», σε επιμέλεια Κωνσταντίνου Μενελάου, παρουσιάζει μια σειρά από φωτογραφίες, κολάζ, βίντεο εγκαταστάσεις και διαδραστικά έργα που πραγματεύονται θέματα ταυτότητας φύλου, σεξουαλικής έκφρασης, οικειότητας, αποδοχής και επικοινωνίας στην digital / post COVID-19 εποχή. Στο υπόγειο του νέου βιβλιοπωλείου Hyper Hypo, η έκθεση «Underground4Ukraine - Never Not Fighting» σε επιμέλεια Alex King και Ivan March, παρουσιάζει έργα queer καλλιτεχνών και ακτιβιστών της Ουκρανίας. Η έκθεση αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης πρωτοβουλίας της underground σκηνής σε όλη την Ευρώπη για να συγκεντρώσει πόρους υπέρ της Ουκρανίας και για τη διασφάλιση των απειλούμενων ελευθεριών.