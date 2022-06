Σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί τις τελευταίες ώρες στα social media και συγκεκριμένα στο Twitter ένα στιγμιότυπο της Εφης Αχτσιόγλου, η οποία παρουσιάζεται σε βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ και μιλά για το power pass κατηγορώντας την κυβέρνηση για πολιτική απάτη, με look... out of bed, κάτι το οποίο έσπευσαν να καυτηριάσουν οι αντίπαλοι του κόμματος της αντιπολίτευσης.

Η κυρία Αχτσιόγλου εμφανίζεται άβαφη κι εμφανώς καταβεβλημένη (σ.σ.: πολλοί υποστηρίζουν ότι ενδεχομένως προέρχεται από δύσκολη νύχτα, ούσα μητέρα ενός μωρού παιδιού), ενώ φέρει και μία μελανιά στο αριστερό χέρι την οποία έσπευσαν να καυτηριάσουν οι haters. Με πικρόχολα και απαράδεκτα σχόλια του τύπου «Είμαι η Εφη και είμαι καλά», ατάκα που χρησιμοποιούν πρώην τοξικοεξαρτημένοι και με παραλληλισμούς των σχολίων που έγιναν κατά της Αφροδίτης Λατινοπούλου για την επίθεση που έκανε στη Δανάη Μπάρκα, ξέσπασε ένας ανηλεής πόλεμος στα πληκτρολόγια.

Μάλιστα, ξεκάθαρη θέση υπέρ της Αχτσιόγλου πήρε κι ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας ότι «Την κυρία Εφη Αχτσιόγλου όπως και την κάθε άλλη κυρία στην πολιτική, την σχολιάζουμε για όσα λέει και πρεσβεύει αλλά όχι για την εμφάνιση της. Έχει δικαίωμα να φοράει ό,τι νομίζει. Εδώ είμαστε Δύση και αυτά τα έχουμε λύσει προ πολλού ευτυχώς»...

Την κα @E_Achtsioglou όπως και την κάθε άλλη κυρία στην πολιτική, την σχολιάζουμε για όσα λέει και πρεσβεύει αλλά όχι για την εμφάνιση της. Έχει δικαίωμα να φοράει ό,τι νομίζει. Εδώ είμαστε Δύση και αυτά τα έχουμε λύσει προ πολλού ευτυχώς! — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 22, 2022

Το βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ με την Αχτσιόγλου

Ιδού ορισμένα από τα σχόλια

«Με λένε Εφη και είμαι καλά» pic.twitter.com/t3vNuEubDK — Nikos Michael (@NikosMichael6) June 20, 2022

Κάτι δεν κατάλαβες και πάλι.Με το σχόλιό σου για την Αχτσιόγλου δεν έδειξες ότι είσαι σεξιστής αλλά σκατόψυχος — Mateo (@Mateo91498641) June 21, 2022

Ε τότε γιατι δεν πάτε στη βουλή με παντούφλα και μαγιό? Αφού δεν παίζει ρόλο η εμφανιση ενός δημοσίου προσώπου, να καταργήσουμε και τις στολές στους αστυνομικούς, νοσοκόμους, πυροσβέστες, στρατιωτικούς κλπ. Από το δημόσιο δεν πληρώνονται και αυτοί? — ΛΑΚΩΝ 📸 (@Christodoulakos) June 22, 2022

Κάποιοι κύκλοι αγωνίζονται σκληρά ώστε να αποξενώσουν τους μετριοπαθείς ψηφοφόρους, να τους οδηγήσουν στην αποχή κ να χάσει η ΝΔ την αυτοδυναμία. Δεν μπορώ να εξηγήσω αλλιώς τη διαδικτυακή αλητεία σε βάρος της κυρίας Εφης Αχτσιογλου, μιας αξιόλογης πολιτικού. Λυπάμαι πολύ. — Vivian Efthimiopoulou 🇺🇦 🇺🇸 (@vivian_e) June 22, 2022

Όταν σχολιάζουμε την Αχτσιογλου που βγαίνει με το κομπινεζόν και με μελανιές στα χέρια είμαστε «σεξιστές». Όταν βγάζει ο Βαξεβανης πρωτοσέλιδο την Μαρέβα, μεταμφιεσμένη σε Σαλώμη είναι «έξυπνο χιούμορ».



ΓΙΔΙΑ — Nikos Michael (@NikosMichael6) June 21, 2022

Α, τώρα βάλλουν κατά της Αχτσιόγλου επειδή είναι αδύνατη και μίλησε άβαφη και άρα "μοιάζει με πρεζάκι". Δεν έχει πάτο ο πάτος του ακροδεξιού τσίρκου. — Δραχμend (@VasilisXtM) June 21, 2022

Το πρόβλημα του σεξιστικού οχετού δεν είναι ότι η Αχτσιόγλου είναι ωραία γυναίκα, αλλά ότι είναι γυναίκα.

Ο σεξισμός στην πολιτική είναι διακομματικός, αλλά σε συγκεκριμένους χώρους ενδημικός. Όποια γυναίκα ξεχωρίζει στοχοποιείται. Τη θέλουν στην κουζίνα ή πίσω από τον άντρα της — Akritas Kaidatzis (@AkritasKaidatz1) June 21, 2022

Τα σχόλια για την Έφη Αχτσιογλου δείχνουν γιατί στην Ελλάδα θα αργήσουμε πολλά χρόνια να δούμε πρωθυπουργό που να είναι νέα γυναίκα. — ~Molecular troll~ (@chriscar95) June 21, 2022

την μέρα που ο #Μητσοτακης δηθεν είπε όχι στην όξυνση σύσσωμος ο μηχανισμός της ΝΔ εδώ μέσα αποκαλεί την Αχτσιογλου τοξικοεξαρτημένη ή/και θύμα κακοποίησης, ωραίες #εκλογες θα έχουμε #Αχτσιογλου — kapoios kapoios (@kapoioskapoios2) June 21, 2022

Χθες σχολιάστηκε μια φωτογραφία της Αχτσιόγλου κ, πολλοί από εμάς είπαμε ότι θα έπρεπε να αποφεύγουμε κάποια σχόλια που αφορούν στην εμφάνιση μιας γυναίκας. Θέλω σήμερα όμως να μου δείξετε έναν, μόνο έναν αριστερό, που να έγραψε ότι ντρέπεται για το βανδαλισμό του μνημείου. Έναν. pic.twitter.com/MFrEODuJyx — Zoder (@__darcelX__) June 21, 2022

Την Αχτσιόγλου την θεωρώ αντιπαθεστατη, ανίκανη & με αστείο πολιτικό λόγο.

Αλλά δεν πρόκειται να γίνω ζαιος και να σχολιάσω την εμφάνιση της σε ένα βίντεο.

Αντίθετα μπορώ να σχολιάσω τα όσα γελοία είπε στο βίντεο, αλλά και αυτά με το ζόρι διότι προκαλούν γέλιο. — Κοινή Λογική || 2️⃣0️⃣0️⃣🇬🇷 (@commonsense491) June 21, 2022

Αυτό που γίνεται από χθες με τη φωτογραφία της Αχτσιόγλου είναι ό,τι πιο χυδαίο. Και μετά λέτε για τους ζαίους κάποιοι — Nikos Ch (@chkls) June 21, 2022

Φίλος δεξιός. Αγνοεί (;) πώς η Αχτσιόγλου είναι νέα μητέρα και πιθανότατα άυπνη τους τελευταίους μήνες. Αλλά είπαμε. Προπαγάνδα να κάνουμε και ας σατυρισουμε εμφάνιση μητέρας. Εδώ δεν είχαμε πρόβλημα να πατήσουμε και σε πτώματα όπως στο Μάτι. https://t.co/k9QbZzaTpW — island (@islandlayer13) June 21, 2022