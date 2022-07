Κικίλιας στους ΝΥΤ: Η Αθήνα αναγεννάται- Αρθρο διαφήμιση για την πρωτεύουσα

Tην αναβάθμιση και ανάπτυξη νέων ξενοδοχειακών μονάδων καθώς και χώρων πολιτισμού, γαστρονομίας και διασκέδασης στην Αθήνα αναδεικνύουν σε άρθρο τους οι New York Times (ΝΥΤ) με τίτλο: «In Athens Creativity in Art, Food and More Rises». «Να μια έκπληξη: Ενώ οι Αθηναίοι ήταν αποκλεισμένοι λόγω της πανδημίας, βρισκόταν σε εξέλιξη μια δημιουργική επιχειρηματική δραστηριότητα. Το αποτέλεσμα; Συνολικά 272 νέα εστιατόρια καθώς και εκατοντάδες ακόμη καφέ και μπαρ. Η πόλη απέκτησε επίσης 34 νέα ξενοδοχεία, διαθέτοντας 1.982 δωμάτια τα τελευταία δύο χρόνια. Επιπλέον, το πολιτιστικό τοπίο της ελληνικής πρωτεύουσας άνθισε, με μεγάλα εθνικά έργα να καρποφορούν», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ.

Οι ΝΥΤ φιλοξενούν επίσης δήλωση του Ελληνα υπουργού Τουρισμού. Ο Βασίλης Κικίλιας τονίζει ότι πράγματι συντελείται μια πολιτιστική αναγέννηση και αναβαθμίζεται η γαστρονομία, προσθέτοντας ότι η ανέγερση νέων ξενοδοχείων και η αναβάθμιση παλαιότερων αναδεικνύουν το νέο δυναμισμό της πόλης και αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που είναι αισιόδοξος για την εξέλιξη της φετινής τουριστικής σεζόν.

Στο άρθρο αναφέρεται επίσης ότι ο αριθμός των ξένων επισκεπτών στην Αθήνα προσεγγίζει τον αντίστοιχο του 2019 και οι εικόνες που αντικρίζει κανείς σε πλατείες και κεντρικά σημεία της πόλης είναι ανάλογες με αυτές της περιόδου πριν την πανδημία.