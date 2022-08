Αρθρο των New York Times για τις παρακολουθήσεις στην Ελλάδα: Απάντηση Οικονόμου για το δημοσίευμα

Εντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις έχει προκαλέσει ένα δημοσίευμα των New York Times σχετικά με τις παρακολουθήσεις πολιτικών και δημοσιογράφων στην Ελλάδα, έπειτα από την αποκάλυψη της υπόθεσης του Νίκου Ανδρουλάκη. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, επιτέθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία με τον τίτλο του άρθρου της αμερικανικής εφημερίδας: «Η σαπίλα στην καρδιά της Αθήνας είναι τώρα εύκολο να τη δει οποιοσδήποτε». Αμέσως απάντησε με δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, με απάντηση στην ανάρτηση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης:

Διαβάστε ακόμη: Παρακολουθήσεις: Την Παρασκευή οι πολιτικοί αρχηγοί, στις 31 Αυγούστου η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Video Loading...

«Κύριε Τσίπρα μην εκτίθεστε. Η άποψη ενός guest αρθρογράφου δεν απηχεί την άποψη μιας εφημερίδας. Ξέρουμε ότι προκειμένου να πλήξετε την Κυβέρνηση, εσείς και οι φίλοι σας, αδιαφορείτε για τη χώρα. Κατά σύμπτωση ο δημοσιογράφος που κάνετε σήμερα «σημαία», είναι ο ίδιος που τον Μάρτιο του 2020 κατήγγελλε διεθνώς την Ελλάδα επειδή υπερασπιζόταν τα σύνορά της».



Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας, είχε κάνει τη σχετική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter: «Η σήψη του επιτελικού παρακράτους και των παράνομων παρακολουθήσεων γίνονται πρωτοσέλιδο στα διεθνή ΜΜΕ. Όσο ο κ. Μητσοτάκης παραμένει, τόσο θα διασύρει τη χώρα διεθνώς».

Η σήψη του επιτελικού παρακράτους και των παράνομων παρακολουθήσεων γίνονται πρωτοσέλιδο στα διεθνή ΜΜΕ.

Όσο ο κ. Μητσοτάκης παραμένει, τόσο θα διασύρει τη χώρα διεθνώς. pic.twitter.com/LU4DL9YZt4 — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) August 22, 2022

Το άρθρο του Κλαπ στους New York Times

Αφορμή για την παραπάνω αντιπαράθεση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν το άρθρο στους New York Times, του δημοσιογράφου Αλεξάντερ Κλαπ, με τίτλο: «The rot at the heart of Greece Is now clear for everyone to see» (σ.σ. «Η σήψη στην καρδιά της Ελλάδας είναι πλέον ορατή σε όλους». Ο τίτλος ανήκει σε άρθρο γνώμης στη στήλη Opinion, και αναφέρεται στην υπόθεση παρακολουθήσεων στην Ελλάδα. «Τις τελευταίες εβδομάδες, ένα σκάνδαλο υποκλοπών αποκάλυψε με εντυπωσιακό τρόπο την υπάρχουσα σήψη», σημειώνει μεταξύ άλλων ο υπογράφων το άρθρο Αλεξάντερ Κλαπ.

“Far from having been overhauled, the Greek state has received only a cosmetic makeover,” writes Alexander Clapp. “The underlying rot was sensationally unveiled by a wiretapping scandal.” https://t.co/3MgzZ07IsD — New York Times Opinion (@nytopinion) August 22, 2022

Ο Αμερικανός αρθρογράφος, που έχει ως έδρα την Αθήνα, ξεκινά την ανάλυσή του με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για ρήξη με το παρελθόν, εξάλειψη του νεποτισμού και εκρίζωση της διαφθοράς και κάνει μια συγκεκριμένη αναφορά στα λεγόμενα του πρωθυπουργού τον Απρίλιο του 2018, ένα χρόνο πριν εκλεγεί πρωθυπουργός, απευθυνόμενος σε ένα ακροατήριο βιομηχάνων και επιχειρηματιών, όπου έλεγε «δεσμεύομαι [ότι θα σχηματίσω] μια κυβέρνηση με πραγματικά τους καλύτερους».