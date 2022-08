Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ σε Οικονόμου για το Politico: «Συνεχίζει την αυτογελοιοποίησή του με διαρροές για δήθεν ανασκευή»

Στις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, για το σημερινό δημοσίευμα του Politico, με το οποίο ουσιαστικά ανασκεύασε το χθεσινό άρθρο όπου γινόταν αναφορά για πιέσεις της Αθήνας στις Βρυξέλλες για το ζήτημα των παρακολουθήσεων της ΕΥΠ, απάντησε με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην ανακοίνωσή της, η Κουμουνδούρου εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον κ. Οικονόμου κάνοντας λόγο για μία «άθλια, άκρως υποκριτική διάλεξη που πραγματοποίησε για την ελευθερία του Τύπου που φτάνει μέχρι την Αρχαία Γραμματεία, επιχειρώντας απεγνωσμένα την υποστήριξη της Κυβέρνησης που έχει διασύρει διεθνώς την Ελλάδα».

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται:

«Παρακολουθήσαμε σήμερα την άθλια, άκρως υποκριτική διάλεξη που πραγματοποίησε ο κ. Οικονόμου για την ελευθερία του Τύπου που φτάνει μέχρι την Αρχαία Γραμματεία, επιχειρώντας απεγνωσμένα την υποστήριξη της Κυβέρνησης που έχει διασύρει διεθνώς την Ελλάδα. Προσπάθησε ανεπιτυχώς να συγκαλύψει την απόλυτη στήριξη που εξέφρασε με ανακοίνωσή του το Politico στο χθεσινό του άρθρο και στην ανταποκρίτριά του, απέναντι στην αήθη στοχοποίησή της. Προφανές είναι για όποιον διάβασε το σημερινό Playbook του Politico ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανασκευή της θέσης του για την επιστολή του Μονίμου Αντιπροσώπου. Το μόνο σημείο που διευκρινίζει το Politico είναι ότι «σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση» η επισύνδεση Ανδρουλάκη ήταν νόμιμη.

Πρώτον, σε ξεκάθαρη αντίθεση με αυτά που είπε ο κ Οικονόμου, το Politico όχι μόνο δεν αποσυνδέει την υπόθεση του Predator με αυτήν των υποκλοπών, αλλά χρησιμοποιεί για μια ακόμη μια φορά τον όρο «predatorgate» για να αναφερθεί στο σκάνδαλο και στη συζήτηση που θα γίνει στη βουλή την Παρασκευή ("A political leaders’ debate on Predatorgate will take place in Athens on Friday").

Δεύτερον, πουθενά το Politico δεν ανασκευάζει οτιδήποτε σε σχέση με τις χθεσινές του αναφορές στην επιστολή του Μονίμου Αντιπροσώπου. Πουθενά δεν ανασκευάζει ότι με αυτήν την επιστολή η Κυβέρνηση:

στηλιτεύει τα "πολιτικά ΜΜΕ" που ανέδειξαν την υπόθεση,

αποθαρρύνει τη γραπτή αλληλογραφία και καλεί τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές να συνομιλούν κατ’ ιδίαν με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο για όποιο θέμα προκύψει και

ουσιαστικά ζητάει από την ΕΕ να "Μην ασχολείται" ("Butt out").

Το μόνο που επισημαίνει το σημερινό playbook είναι ότι η Κυβέρνηση δημοσίευσε την επιστολή, η οποία, όπως τονίζει, «επιβεβαιώνει το χθεσινό ρεπορτάζ του Politico» και τόνισε εκ των υστέρων ότι «αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με το Predator και δηλώνει (ενεστώτας) ότι είναι στη διάθεση της Επιτροπής για την επιβεβαίωση των γεγονότων». ("The government categorically denies any connection to the Predator spyware scandal and says it stands at the Commission’s disposal to check and ascertain facts.")

Την ίδια στιγμή η ευρωβουλευτής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής για τα spywares, Sophie in 't Veld απαντά κατηγορηματικά και ονομαστικά στον Μόνιμο Αντιπρόσωπο ότι το θέμα των υποκλοπών συμπεριλαμβάνεται στις αρμοδιότητες ΕΕ, γεγονός που αμφισβητεί στην επιστολή του.

Τρίτον, μετά την κατακραυγή και την απάντηση του Politico, ο κ. Οικονόμου επιχειρεί με μισόλογα να αμβλύνει τις αλγεινές εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από την χθεσινή στοχοποίηση της ανταποκρίτριας του Politico ("ελέχθη καθ' υπερβολή", "δε διαχωρίζει τις προσωπικές της εκτιμήσεις από τα γεγονότα"). Με αυτόν τον τρόπο και ονοματίζοντας την δημοσιογράφο, δίνει το σήμα στον προπαγανδιστικό μηχανισμό της ΝΔ να συνεχίσει την επίθεση, επιβεβαιώνοντας τον ακραίο καθεστωτισμό και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ελευθεροτυπία η κυβέρνηση της 108ης χώρας στην ελευθερία του Τύπου».

Οικονόμου: «Βάσιμες οι ενστάσεις μας» για το δημοσίευμα του Politico

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις δηλώσεις του νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των κοινοβουλευτικών συντακτών, σχολιάζοντας το πρόσφατο δημοσίευμα του Politico για τις παρακολουθήσεις, που μάλιστα σήμερα ανασκεύασε, ανέφερε αρχικά πως: «Χθες στο Politico δημοσιεύτηκε ρεπορτάζ με ανακρίβειες για τα γεγονότα και κρίσεις… Η κυβέρνηση αντέδρασε με επιστολή. Σήμερα προβαίνει σε μια μερική ανασκευή του χθεσινού δημοσιεύματος πράγμα που αποδεικνύει ότι οι ενστάσεις μας ήταν βάσιμες. Χθες έλεγε για παράνομη παρακολούθηση Ανδρουλάκη και σήμερα ανασκεύασε και λέει για νόμιμη επισύνδεση από την ΕΥΠ».

«Ολη αυτή η διαδικασία είναι απολύτως εντός της δημοκρατίας και είναι προς όφελος όλων. Μόνος κερδισμένος είναι το πολίτευμα. Οσοι εξαπολύουν μύδρους κατά της κυβέρνησης επειδή τόλμησε να αμφισβητήσει ένα δημοσίευμα, σήμερα τι έχουν να πουν που το ίδιο το Politico έσπευσε να ανασκευάσει όσα χθες δημοσίευε. Από που κι ως που αυτό αποτελεί σκοταδισμό και είναι απειλή της ελευθερίας του Τύπου; Δεν απειλείται από την πολυφωνία» συμπλήρωσε.

Την ίδια στιγμή αναφερόμενος στη Νεκταρία Σταμούλη, υποστήριξε πως: «Σε σχέση με τη χθεσινή αναφορά μου με τη δήλωσή μου στην κ. Σταμούλη οφείλω να πω ότι ελέχθη καθ υπερβολή και θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Παρά το γεγονός ότι εδώ και αρκετό καιρό δεν διαχωρίζει στα κείμενά της τις προσωπικές της εκτιμήσεις που προφανώς δικαιούται να έχει από γεγονότα που αρκετές φορές όπως αναδεικνύεται είναι ανακριβή».