Ο Κέρι στην Αθήνα, και τα ΠΑΣΟΚικα happenings για την 3η του Σεπτέμβρη

Αγαπητοί φίλοι επανέκαμψα μετά από δυο εβδομάδες διακοπών με φρέσκα νέα για αυτά που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ ενόψει 3ης Σεπτέμβρη που παραδοσιακά σηματοδοτεί την έναρξη της πολιτικής δραστηριότητας στη χώρα (ας μην είχαμε την υπόθεση των υποκλοπών να φέρει τους αρχηγούς Αυγουστιάτικα στη βουλή και θα είχαμε το πιο ήρεμο πολιτικό καλοκαίρι της τελευταίας δεκαετίας). Μαθαίνω λοιπόν ότι φέτος τα χάπενινγκς για την 48η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ θα διαρκέσουν ένα διήμερο και θα πραγματοποιηθούν στο Ζάππειο Μέγαρο στον εσωτερικό και στους εξωτερικούς του χώρους. Την Παρασκευή το απόγευμα θα στηθεί στο εσωτερικό του Μεγάρου έκθεση φωτογραφίας και θεματική συζήτηση για την εργασιακή επισφάλεια των νέων, ενώ στον εξωτερικό χώρο θα στήσουν περίπτερα οι Ευρωσοσιαλιστές, το ΚΕΘΕΑ και αρκετοί άλλοι. Επίσης θα στηθούν γήπεδα μπάσκετ αλλά και πινγκ-πονγκ (για όσους δεν τον γνωρίζουν, ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης είναι άσος του συγκεκριμένου αθλήματος και προπονείται συχνά σε χώρο κοντά στο πολιτικό του γραφείο στα Εξάρχεια). Το βράδυ μάλιστα θα υπάρξει και stand up comedy πρόγραμμα αλλά και dj για πάρτυ με τους νεολαίους. Το Σάββατο, ανήμερα της επετείου, θα πραγματοποιηθεί θεματική συζήτηση για το me too και θα ακολουθήσει κατόπιν η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, η πρώτη του στην επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη με την ιδιότητα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Εξυπακούεται πως έχουν προσκληθεί οι πρώην Πρόεδροι, Σημίτης, Παπανδρέου και Βενιζέλος που εξ όσων γνωρίζω θα παραβρεθούν εκτός αν προκύψει κάποιο κώλυμα.

Ο Κέρι στην Αθήνα

Ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος, ο ειδικός Απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου για το κλίμα, ο Τζόν Κέρι είναι από χθες το βράδυ στην Αθήνα. Σήμερα το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ενώ μετά θα δει και τον Νίκο Δένδια. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές, αλλά και τη δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από τη Διεθνή Διάσκεψη «Our Ocean Conference», την οποία θα φιλοξενήσει η Ελλάδα. Θυμίζω πως ο Τζον Κέρι είναι πρώην υπουργός Εξωτερικών (επί κυβερνήσεως Ομπάμα) των ΗΠΑ, ενώ ήταν και ο υποψήφιος των Δημοκρατικών στις Προεδρικές εκλογές του 2004 όταν και ηττήθηκε από τον Τζωρτζ Μπους. Πρόκειται για έναν γερόλυκο της αμερικανικής πολιτικής, με μεγάλη εμπειρία και διεθνή δικτύωση - η επίσκεψή του στην Αθήνα έχει λοιπόν κι άλλες πολιτικές προεκτάσεις, πέραν των θεμάτων του κλίματος.

Επιστροφή με Εξεταστική

Και σήμερα θα συνεχιστεί στη βουλή η μάχη για την υπόθεση των υποκλοπών αφού το Σώμα θα αποφασίσει για στην Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το ζήτημα. Βέβαια οι πολιτικές δυνάμεις δεν τα βρίσκουν αναφορικά με την περίοδο που θα μπει στο μικροσκόπιο της Επιτροπής - στην κυβέρνηση επιθυμούν η έρευνα να φτάσει μέχρι και το 2012 με τον ΣΥΡΙΖΑ να απαντά πως εάν η κυβέρνηση το επιθυμεί θα πρέπει να κάνει με ξεχωριστή Εξεταστική - αφού αυτή θα διερευνήσει το ζήτημα παρακολούθησης του τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη και του δημοσιογράφου Θάνου Κουκάκη. Με αυτά και με αυτά πάντως, το πολιτικό κλίμα έχει ζεσταθεί για τα καλά, η φετινή θα είναι σίγουρα μια καυτή προεκλογική χρονιά.