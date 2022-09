Τουρκία: «Η Ελλάδα προκαλεί - Να έρθουν στα λογικά τους όσοι τους ενθαρρύνουν να εξοπλίσουν τα νησιά»

Τη μέρα νύχτα έχουν βαλθεί να κάνουν στην Τουρκία αναφορικά με το ποιος εφαρμόζει το Διεθνές Δίκαιο και ποιος... τραμπουκίζει λεκτικά και απειλεί την ειρήνη. Ετσι, μετά από τετράωρη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Αγκυρα εξέδωσε ανακοίνωσε όπου μεταξύ άλλων κατηγορεί την Ελλάδα για επιθετικές ενέργειες εναντίον της, ενώ στέκεται και στις... συμμαχίες της χώρας μας, λέγοντας πως αυτοί που μας συμβουλεύουν να εξοπλίσουμε τα νησιά μας θα πρέπει να έρθουν στα καλά τους!

Η πολυαναμενόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας, υπό τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την Ελλάδα να βρίσκεται στα πρώτα θέματα της ατζέντας εν μέσω κλιμακούμενης έντασης για τη στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών, δεν έβγαλε «είδηση». Για άλλη μια φορά, οι Τούρκοι απλά επιτέθηκαν στην Ελλάδα και στους συμμάχους της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τουρκικά ΜΜΕ, στο ανακοινωθέν που εκδόθηκε γίνεται λόγο για «αυξημένες προκλητικές ενέργειες της Ελλάδας», για τις οποίες η Αγκυρα διαμηνύει πως θα προστατεύσει με κάθε νόμιμο μέσο τα δικαιώματά της.

Απευθύνει, δε, νουθεσία προς όσους ενθαρρύνουν την Ελλάδα να εξοπλίσει τα νησιά με μη στρατιωτικό καθεστώς να «έρθουν στα λογικά τους». Αξίζει να σημειωθεί πως παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο Διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας Στρατηγός, Atilla Gülan, και ο Διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού Ναύαρχος, Ercüment Tatlıoğlu, την ώρα μάλιστα η Αγκυρα αποφάσισε να βγάλει το ερευνητικό Yunus δυτικά της Λέσβου.

«Να εγκαταλείψει η Αθήνα τις παράνομες πρακτικές»

Πιο συγκεκριμένα, το ανακοινωθέν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφέρει: «Οι προκλητικές ενέργειες της Ελλάδας, η οποία δεν έχει εγκαταλείψει τις παράνομες πρακτικές της παρά τις εκκλήσεις μας να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο, έχουν πρόσφατα συζητηθεί διεξοδικά. Να έρθουν στα λογικά τους οι κύκλοι που ενθαρρύνουν την Ελλάδα να εξοπλίσει τα νησιά με μη στρατιωτικό καθεστώς. Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε είδους νόμιμες μεθόδους και μέσα για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του έθνους μας».

Επιπλέον, η Αγκυρα βάζει στο στόχαστρο και την Κύπρο, καλώντας «τις ΗΠΑ να ανακαλέσουν την απόφαση για την άρση του εμπάργκο όπλων της Κύπρου, καθώς είναι μία απόφαση αντίθετη στο πνεύμα της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ». Το Συμβούλιο Ασφαλείας, δε, υπογραμμίζει ότι «οι ενέργειες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων θα συνεχιστούν με αποφασιστικότητα ώστε όλες οι χώρες να αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία της ΤΔΒΚ».

Νέα προκλητική NAVTEX

Συνεχίζει τις εντάσεις με την Ελλάδα η Τουρκία, αφού αυτή τη φορά βγάζει NAVTEX σχεδόν στο κέντρο του Αιγαίου. Αυτή τη φορά το ερευνητικό σκάφος Yunus θα βγει για επιστημονικές έρευνες από αύριο, Πέμπτη έως τις 5 Οκτωβρίου, σε μια περιοχή δυτικά της Λέσβου. Πιο συγκεκριμένα, ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης αναφέρει στη NAVTEX ότι θα πραγματοποιηθούν έρευνες σε περιοχή που απεικονίζεται παρακάτω:

Παράλληλα, με ανακοίνωση της τουρκικής υδρογραφικής υπηρεσίας, χαρακτηρίζει ως παράνομη μια ελληνική NAVTEX που εξέδωσε η Ελλάδα στις 22 Σεπτεμβρίου, για αεροναυτικές ασκήσεις χωρίς πυρά ανάμεσα στα νησιά της Χίου και της Σάμου, που θα πραγματοποιηθούν αύριο Πέμπτη. «Η ελληνική NAVTEX συνιστά παραβίαση του αποστρατικοποιημένου καθεστώτος των νησιών Χίου και Σάμου», αναφέρει η ανακοίνωση.