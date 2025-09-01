ΔΕΘ 2025: Τι σημαίνει «τιμώμενη χώρα» και ποια είναι φέτος

Μετράμε αντίστροφα, για την 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία φέτος θα έχει επετειακό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση της ΔΕΘ-HELEXPO το 1925,. Φέτος μάλιστα, η τιμώμενη χώρα θα είναι η Ιταλία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι,

Η «τιμώμενη χώρα» στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μια χώρα που προσκαλείται να παρουσιάσει το εμπόριο, τον πολιτισμό, την τεχνολογία και τις επιχειρήσεις της σε μια μεγάλη έκταση του εκθεσιακού χώρου. Πέρυσι, αυτή η χώρα ήταν η Γερμανία.

Η φετινή ΔΕΘ θα εστιάσει η μεσαία τάξη και οι οικογένειες για τους οποίους σχεδιάζονται φοροελαφρύνσεις, ώστε να μειωθεί το μεγάλο βάρος που σηκώνουν, ενώ οι παρεμβάσεις έχουν στόχο να αντιμετωπίσουν και την ακρίβεια που ροκανίζει τα εισοδήματα.

ΔΕΘ 2025: Τα μέτρα που φαίνεται να «κλειδώνουν»

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το πακέτο θα περιλαμβάνει:

Αλλαγές στη φορολογική κλίμακα με έμφαση στα εισοδήματα 20.000 – 40.000 ευρώ, που θα επιφέρουν ελαφρύνσεις και σε χαμηλότερα στρώματα.

Αύξηση αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, ανάλογα με τον αριθμό τέκνων.

Παρεμβάσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των μη μισθωτών.

Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για περίπου 600.000 συνταξιούχους που αποχώρησαν πριν το 2016, ώστε να λαμβάνουν κανονικά τις ετήσιες αυξήσεις.

Εισοδηματική ενίσχυση των ενστόλων, με αυξήσεις στις αποδοχές τους.