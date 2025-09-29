Λιάνα Κανέλλη: «Το ΚΚΕ δεν απειλείται από ένα κόμμα Καρυστιανού»

Η Λιάνα Κανέλλη, σε συνέντευξη που παραχώρησε σχολίασε μεταξύ άλλων την υπόθεση των Τεμπών, και τη δημιουργία ενός κόμματος από τη Μαρία Κρυστιανού.
Συγκεκριμένα, φιλοξενήθηκε στο Action 24 και αναφέρθηκε στο έγκλημα των Τεμπών ως «μαύρο καρφί στις ψυχές όλων».
Ξεκίνησε μιλώντας για τον Νίκο Τσακλίδη εργαζόμενο - συνδικαλιστή και συγγενή θύματος του εγκλήματος των Τεμπών που κλήθηκε σε απολογία από την Hellenic Train επειδή αρνήθηκε να παραβιάσει τα μέτρα ασφαλείας.
Εξήγησε με λεπτομέρειες την επικίνδυνη εργασία που κλήθηκε να κάνει στην οποία οργανωμένα απειθάρχησε.
«Αρνήθηκε να κάνει τη δουλειά μόνος του και διώκεται. Αν για αυτό τώρα, το επιχειρησιακό ελληνοτρένικο ατύχημα, δυστύχημα, εκβιασμό, δίωξη {...} δεν έχουν δεν έχουν ξεσηκωθεί δημοσιογράφοι και συνδικαλιστές. Ευτυχώς έχουν ξεσηκωθεί εργαζόμενοι».
Κανέλλη: «Το ΚΚΕ δεν απειλείται από ένα κόμμα Καρυστιανού»
Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το αν απειλείται το ΚΚΕ από άλλα αντισυστημικά κόμματα η Λιάννα Κανέλλη απάντησε: «Που να κουνάς τον πισινό σου κάτω, το ΚΚΕ δεν απειλείται από κανένα άλλο κόμμα.
Είναι στη θέση του. Το τι κερδίζει και το τι παγιώνει σε πραγματικές δυνάμεις, έτοιμες ανά πάσα στιγμή να βγουν μπροστά για τα δικαιώματα, καλή ώρα ο Τσακλίδης, καλή ώρα η απεργία που θα γίνει την Τετάρτη με μπροστάρη το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ και την έκκληση να μην κινηθεί τίποτα.
Υπάρχει χώρος δημιουργίας κομμάτων {...} Το ΚΚΕ δεν απειλείται από ένα κόμμα Καρυστιανού.
