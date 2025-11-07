Ελεονώρα Μελέτη: «Τα φύλα είναι δύο - Κάποιοι θέλουν να προσδιορίζονται μπανάνες , γάτες, μαντζουράνες»

Η Ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Ελεονώρα Μελέτη, προχώρησε σε τοποθέτηση από τις Βρυξέλλες μέσω Instagram, με απώτερο στόχο να μιλήσει για τα δικαιώματα των γυναικών.

Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το γυναικείο φύλο φέρεται να «καταργεί» τα άφυλα ή τρανς άτομα.

Με εκφράσεις όπως «τα φύλα είναι δύο» και άτομα που «θέλουν να προσδιορίζονται ως μπανάνες», έκανε την διαδικτυακή της τοποθέτηση.

Αναλυτικότερα στην ανάρτηση - βίντεο που δημοσίευσε αναφέρει: «Τα φύλα είναι δύο. Αρσενικό θηλυκό. Εντοπίζονται σπανιότατα και κάποιες μεσοφυλικές παραλλαγές που έρχονται ως εξαιρέσεις να επιβεβαιώσουν το κανόνα του δίπολου χωρίς ωστόσο να αμφισβητήσουν ή να αλλάξουν τη βιολογική πραγματικότητα.

Τα φύλα δεν είναι σε φάσμα. «Σε φάσμα» βρίσκεται το αφήγημα των προσδοκιών και των κοινωνικών ρόλων που συνοδεύει αυτά τα δύο φύλα και θέλει προσοχή και αγώνα για να αλλάξει ώστε να μην καλλιεργεί και συντηρεί βία και ανισότητες.

Ο αγώνας όμως αυτός για την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των γυναικών δεν χωράει ούτε λαϊκισμό, ούτε ιδεολογικές θολούρες.

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης προστατεύει γυναίκες, κορίτσια άντρες , αγόρια, από τη βία.

Η οποιαδήποτε όμως «δήθεν ατζέντα» που με το αφήγημα της αποσκοπεί στο να διαστρεβλώσει θεμελιώδεις όρους και αξίες προκαλεί σύγχυση, δεν απελευθερώνει — ακυρώνει.

Κάνει κακό εκεί που χρειάζεται καθαρή φωνή και σοβαρότητα: στα δικαιώματα των γυναικών.

Αυτών τα δικαιώματα, ναι , κατά περιστάσεις και καταπατώνται και δεν αναγνωρίζονται.

Όλοι οι άλλοι που νιώθουν ότι καταπατώνται τα δικαιώματα τους επειδή:

δεν θέλουν να « χωρέσουν» σε φύλο ,

, θέλουν να προσδιορίζονται μπανάνες , γάτες, μαντζουράνες, Ναπολέοντες κλπ,

θέλουν να νιώθουν κ να εκφράζονται αλλιώς ως προς το αναμενόμενο για το βιολογικό τους φύλο,

Θέλουν Δευτέρα με πέμπτη να νιώθουν το ένα φύλο, και πσκ να εκφράζονται με το άλλο

Μπορούν να το κάνουν ελεύθερα! Δεν καταπατάται κανένα τους δικαίωμα!

Το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

ΥΓ. Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων. Καμία αναφορά, άμεση ή έμμεση δεν γίνεται στους ομοφυλόφιλους τα κεκτημένα των οποίων επίσης πλήττονται από την παρανόηση κ τη σύγχυση που προκαλούν στον κόσμο η χρήση κ η διασπορά εννοιών με αυθαίρετο τρόπο από τις ατζέντες της μοδός, κ για τα δικαιώματα των οποίων εργάζομαι με πάθος στο ΕΚ», αναφέρει η ανάρτηση.