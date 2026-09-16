Μητσοτάκης: «Τυφλό όχι της αντιπολίτευσης για το Σύνταγμα - Ελπίδα ή περιπέτεια το δίλημμα στις εκλογές»

Σκληρή κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη στάση τους στη Συνταγματική Αναθεώρηση, ανεβαίνοντας στο βήμα της Βουλής, τονίζοντας πως «δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως τάχα σοβαρές ή υπεύθυνες, υποτάχθηκαν στο τυφλό «όχι» ή στο αμήχανο «ναι μεν αλλά» ιδίως το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη».

«Αυτή η σημερινή δεύτερη συζήτηση και ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος δεν μας ζητά απλά να επαναλάβουμε τις αρχικές μας θέσεις. Καλεί όλα τα κόμματα να αναστοχαστούν τον διάλογο που μεσολάβησε επιδιώκοντας συγκλίσεις. Φοβάμαι ότι αυτό δεν είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο. Γιατί το ζητούμενο και αυτής της συνεδρίασης θα ήταν ποιες μεγάλες θεσμικές αλλαγές μπορεί να προωθήσει η επόμενη βουλή και με ποια πλειοψηφία», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός.

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«Στόχος μας η χώρα να αποκτήσει Σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή» υπογράμμισε, ενώ σημειώσε πως «η πρώτη ψηφοφορία αποκάλυψε την αδιέξοδη τακτική της αντιπολίτευσης».

Συνέχισε λέγοντας πως: «Όποιος ψηφίσει «όχι» ή «παρών», στην πράξη θα στερήσει απ’ τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο», πράξη την οποία αποκάλλεσε «μία επιλογή μηδενισμού των πάντων, όπως έδειξε και η πρόσφατη εμπειρία της ΔΕΘ».

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι είχε περιγράψει και τον Ιούλιο ως κεντρικό στόχο η χώρα να αποκτήσει ένα σύγχρονο Σύνταγμα και συνεχάρη τα μέλη της ΚΟ της ΝΔ που συμμετείχαν στη διαδικασία και όλους τους βουλευτές που συμμετείχαν στην επιτροπή. Ο κ. Μητσοτάκης κατέδειξε αντίφαση στη στάση βουλευτών στην επιτροπή και στην ολομέλεια.

«Προτείναμε την αλλαγή 33 διατάξεων. Ποιο είναι το συμπέρασμα μετά την πρώτη ψηφοφορία; Την παντελώς αδιέξοδη τακτική συνολικά της αντιπολίτευσης. Καμία δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους. Γιατί έγινε αυτό; Γιατί ακόμα και δυνάμεις που στον πολιτικό τους λόγο αυτοπροσδιορίζονται ως τάχα υπεύθυνες, υποτάχθηκαν στο τυφλό όχι ή στο αμήχανο "ναι μεν αλλά". Μιλώ για το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη που έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζετε -κ. Ανδρουλάκη- τομές με τις οποίες συμφωνείτε μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά.

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«Θα μπορούσαμε να είχαμε φέρει και πρόταση που εσείς φέρατε. Και πάλι θα φτάνατε στο σημείο να καταψηφίσετε δικές σας προτάσεις. Η λογική του "όχι σε όλα" στρέφεται ευθέως κατά του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Κύριε Ανδρουλάκη καταστρατηγείτε το Σύνταγμα»

Στη συνέχεια απευθύνθηκε ευθέως στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον πως καταστρατηγεί το Σύνταγμα.

«Κύριε Ανδρουλάκη καταστρατηγείτε το Σύνταγμα. Είναι ευθεία ομολογία ότι η ΝΔ θα κερδίσει και τις επόμενες εκλογές. Είναι όμως μια θέση η οποία είναι και αδιέξοδη και ανιστόρητη. Γιατί αν θυμηθούμε τη συνταγματική αναθεώρηση 1999-2000 θα διαπιστώσετε ότι τότε η ΝΔ ως αξιωματική αντιπολίτευση φέρθηκε με μεγάλη υπευθυνότητα. Συζήτηση, διαβουλεύθηκε, συμφώνησε με αλλαγές στην πρώτη βουλή και στην αναθεωρητική βουλή. Αυτό που έκανε τότε η ΝΔ αναρωτιέμαι, εσείς γιατί δεν είσαστε σε θέση να το κάνετε σήμερα;», είπε.

Επίσης ανέφερε ότι ακούγεται παράλογο να μην κατοχυρώνεται συνταγματικά η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τα δύο κόμματα να μην μπορούν να συμφωνούν στην επιστολική ψήφο, να συνδυάζεται η απόδοση και αμοιβή των δημοσιών υπαλλήλων με την αξιολόγηση.

«Αυτά τα δύο κόμματα τα οποία στο παρελθόν συνεργάστηκαν για να αποκρούσουν το φάσμα της χρεοκοπίας, σήμερα να μην συμφωνείτε ότι αυτή η χώρα να μην είναι σε θέση να κατοχυρώσει αντίβαρα σε τέτοιους κινδύνους. Κι όμως όλα αυτά τα καταψηφίζετε όπως και ένα ώριμο αίτημα που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική αλλαγή του άρθρου 86, την κατάργηση της δυνατότητας να στήνονται κάθε λίγο κάλπες. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία τύλιγαν με καχυποψία την πολιτική. Θα μπορούσαμε να τα λύσουμε τώρα ενώ εσείς επιλέγετε να τα παραπέμψετε στις καλένδες», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Ισχύει το δίλημμα ελπίδα ή περιπέτεια στην πορεία προς τις εκλογές»

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι ο συνταγματικός νομοθέτης θέλει να λάβει υπόψη του ο πολίτης τις προτάσεις των κομμάτων για το Σύνταγμα και για αυτό μεσολαβούν οι εκλογές.

«Ισχύει το δίλημμα «ελπίδα ή περιπέτεια» στην πορεία προς τις εκλογές. Με την ελπίδα να στηρίζεται στην αλήθεια, στο σχέδιο και στο αποτέλεσμα και με την περιπέτεια να μην τεκμηριώνεται μόνο από την εμπειρία του παρελθόντος. Αλλά να προβάλλει απειλητική κι από την ανεπάρκεια του παρόντος, ανεξάρτητα από τον τρόπο που διατυπώνεται», δήλωσε από το βήμα της Βουλής.

«Μικρή σημασία έχει αν οι πολέμιοι της ΝΔ θέλουν ή σχεδιάζουν να συνεργαστούν, μέσα σε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας. Να συμπλεύσουν, πιθανώς, με τα άκρα του λαϊκισμού» είπε και πρόσθεσε πως: «Σήμερα, η Ελλάδα έχει ανάγκη όσο ποτέ από Σταθερότητα, Συνέχεια και Συνέπεια αλλά και θεσμική κανονικότητα: την ειλικρίνεια του «λέω και το εννοώ», αντί του «λέω και ξελέω» των άλλων».

«Γι’ αυτό και διαψεύδονται πλέον, όσοι προέβλεπαν πρόωρες κάλπες» είπε, διερωτώμενος: «Σκεφτείτε τώρα να ήμασταν σε εκλογές με το πετρέλαιο να είχε πάρει την ανιούσα και με μια πρωτοφανή κρίση στην παγκόσμια αγορά ομολόγων

«Στο όνομα αυτής της συγκυρίας, όμως, η επιλογή μου δεν θα είναι ποτέ να βάλω το κομματικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της πατρίδας μου», κατέληξε.

«Αν ήσασταν τόσο σίγουρος ότι θα κερδίζατε τις εκλογές, σήμερα θα υπερψηφίζατε τις αλλαγές»

Σε δευτερολογία του ο πρωθυπουργός επιτέθηκε ξανά στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας: «Αν ήσασταν τόσο σίγουρος ότι θα κερδίζατε τις εκλογές σήμερα θα υπερψηφίζατε τις αλλαγές, ειδικά για το 86 ΚΜ»

Όπως ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «το δίλημμα στις επόμενες εκλογές δεν είναι κ. Ανδρουλάκη δεν είναι Μητσοτάκης η Ερντογάν, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης και Μητσοτάκης ή Τσίπρας», αποκαλώντα μάλιστα «επικίνδυνη» την «θεώρηση ότι η κυβέρνηση επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για εκλογικά οφέλη».

«Μια υπεύθυνη κυβέρνηση δεν θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα γιατί έρχονται εκλογές, αν αυτό πιστεύετε να το πείτε ξεκάθαρα» είπε στη συνέχεια, συμπληρώνοντας πως «η κυβέρνηση αυτή θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια και να θωρακίζει τις ένοπλες δυνάμεις καθόλη τη διάρκεια της τετραετίας.

Μάλιστα ζήτησε από τον Ανδουλάκη να ανακαλέσει τα λεγόμενά του για τα ελληνοτουρκικά: «Μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση δείχνει βαθιά ανευθυνότητα σας ζητώ να ανακαλέσετε», είπε χαρακτηριστικά.