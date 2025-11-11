Ο αντιπερισπασμός και το μυστικό σχέδιο για να αποφύγει ο Μητσοτάκης το αγροτικό μπλόκο: Έτοιμο από χτες βράδυ

Από το βράδυ της Δευτέρας (11/11) ήταν έτοιμο το μυστικό σχέδιο ώστε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να μην περάσει από το αγροτικό μπλόκο που είχε στηθεί στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος» στην Αλεξανδρούπολη και να φύγει η πομπή του, από τον πίσω δρόμο, όπου ενδεχομένως να δημιουργήθηκε γι αυτό τον σκοπό.

Όπως αναφέρει το evros-news.gr, μία από τις ειδικές εξόδους έκτακτης ανάγκης που υπάρχει στην απέναντι πλευρά του αεροδρομίου από τις κανονικές εξόδους επιβατών και οχημάτων, διαθέτει κλειδωμένη καγκελόπορτα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ειδικές περιπτώσεις που έχει μπλοκάρει η κανονική πλευρά εξόδου.

Αυτή επιλέχθηκε και επειδή δεν χρησιμοποιείται, υπήρχαν κάποια χορτάρια που μπορεί να δημιουργούσαν πρόβλημα σε οχήματα που θα έβγαιναν από εκεί. Οπότε, χθες το απόγευμα είχε επιστρατευθεί ειδικό μηχάνημα χωματουργικών εργασιών που καθάρισε το σημείο μέχρι τον χωματόδρομο.

Με δεδομένο ότι οι αγρότες στις συζητήσεις και συνεννοήσεις με την Αστυνομία ξεκαθάρισαν ότι είναι αποφασισμένοι να αποκλείσουν με τα τρακτέρ τους την έξοδο του Πρωθυπουργού από το αεροδρόμιο «Δημόκριτος» και με ανακοίνωση τους χαρακτήρισαν… ανεπιθύμητη την επίσκεψη του, ανέλαβαν τον σχεδιασμό οι υπεύθυνοι ασφάλειας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αποφασίστηκε να προσγειωθεί κανονικά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, γιατί αν επιλέγονταν αυτό της Χρυσούπολης θα φαινόταν πως... φοβήθηκε και καταστρώθηκε το ειδικό σχέδιο διαφυγής του από το αποκλεισμένο με πολλά τρακτέρ αεροδρόμιο.

Ο αντιπερισπασμός με τις κλούβες των ΜΑΤ

Οπότε, αφού η διαδρομή που θα ακολουθούσε από την ειδική έξοδο του αεροδρομίου μέχρι να φτάσει στο σημείο της εθνικής οδού Αλεξανδρούπολης-Φερών όπου είναι η ανατολική έξοδος της Αλεξανδρούπολης προς την Εγνατία Οδό διασφαλίστηκε με συγκεκριμένα μέτρα και τρόπο πως θα είναι «καθαρή» και δεν θα προκύψουν απρόοπτα, τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο: Δεν τοποθετήθηκαν τυχαία οι κλούβες των ΜΑΤ μετά το αεροδρόμιο που ξεκινάει ο διπλός δρόμος προς Απαλό, αποκλείοντας πιθανές κινήσεις αγροτών με τρακτέρ μόλις γινόταν αντιληπτή η πομπή του Πρωθυπουργού από την άλλη μεριά.

Αυτό και έγινε... Το αυτοκίνητο του πρωθυπουργού στο οποίο μπήκε κανονικά ο ίδιος μόλις προσγειώθηκε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος και όλα της συνοδείας του που είχαν παρκάρει μέσα στον αεροδιάδρομο πολύ πριν, ξεκίνησαν και μέσω των δρόμων του Απαλού (σε ένα σημείο χωματόδρομου αλλά στη συνέχεια κανονικής ασφάλτου), βγήκαν από τον δρόμο στην έξοδο προς Εγνατία Οδό και κατευθύνθηκαν προς την Κομοτηνή. Οπότε, ούτε συρματοπλέγματα του αεροδρομίου κόπηκαν για έξοδο διαφυγής ούτε στο αυτοκίνητο του Διοικητή της 12ης Μεραρχίας ανέβηκε και χρησιμοποίησε, όπως ακούστηκαν ή γράφτηκαν παρόμοια φανταστικά σενάρια, ούτε φυσικά σε ασθενοφόρο.

Κανονικά άλλωστε φαίνονται στο βίντεο που ο ίδιος ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης δημοσίευσε στην επίσημη σελίδα του, να φεύγει το κομβόι με τα αυτοκίνητα από την ειδική έξοδο προς Εγνατία Οδό και Κομοτηνή.

Όσο για τα ερωτηματικά που θέτουν ορισμένοι όσον αφορά την παρουσία ισχυρών δυνάμεων των ΜΑΤ, πέρα από τον αντιπερισπασμό που δημιούργησαν αφού οι αγρότες πίστεψαν ότι ο Πρωθυπουργός και η συνοδεία του θα επιχειρούσαν να φύγουν από τις κανονικές εξόδους, ήταν εκεί για να αποτρέψουν απόπειρα κάποιων αγροτών να επιχειρήσουν είσοδο στον αεροδιάδρομο, είτε με τα πόδια είτε ακόμα και με τρακτέρ.

