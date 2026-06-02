Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατατίθεται σήμερα στη Βουλή, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να τη χαρακτηρίζει «οδικό χάρτη» για την αντιμετώπιση παθογενειών που, όπως υποστηρίζει, ταλαιπωρούν τη χώρα εδώ και δεκαετίες. Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, ενώ ήδη τα κόμματα προετοιμάζονται για μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τις προτεινόμενες αλλαγές.

Ξεκινά η διαδικασία στη Βουλή

Η Διάσκεψη των Προέδρων αναμένεται να δώσει το εναρκτήριο σήμα για τη συνταγματική αναθεώρηση, καλώντας τα κόμματα να ορίσουν εκπροσώπους στη διακομματική επιτροπή που θα επεξεργαστεί τις προτάσεις. Στη συνέχεια, η Ολομέλεια της Βουλής θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.

Τα κομματικά επιτελεία βρίσκονται ήδη σε θέση μάχης, καθώς η συζήτηση για τις συνταγματικές αλλαγές αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά μέτωπα των επόμενων μηνών.

Οι βασικές αλλαγές που προτείνει η ΝΔ

Στο επίκεντρο της κυβερνητικής πρότασης βρίσκεται η αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, καθώς και του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, με πρόβλεψη για κρίση από δικαστικό συμβούλιο χωρίς τη μεσολάβηση της Βουλής.

Παράλληλα, προτείνεται η σύνδεση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με την αξιολόγησή τους, η ενεργότερη συμμετοχή των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, καθώς και η καθιέρωση μίας και μοναδικής εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στο οικονομικό σκέλος, η κυβέρνηση εισηγείται τη συνταγματική κατοχύρωση δημοσιονομικού «κόφτη», με στόχο τη διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας και την αποφυγή επιστροφής σε περιόδους υπερβολικών ελλειμμάτων.

«Στόχος μας είναι το 2030 να συναντηθούμε με το μέλλον έχοντας ως πυξίδα έναν σύγχρονο Καταστατικό Χάρτη», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθύνοντας κάλεσμα στα κόμματα να συμμετάσχουν ενεργά στον διάλογο.

Αντιδράσεις και πολιτικές συγκρούσεις

Παρότι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης προϋποθέτει ευρύτερες συναινέσεις, η αντιπολίτευση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εμφανίζεται ήδη ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στις κυβερνητικές προτάσεις.

Από το ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Μάντζος κατηγόρησε την κυβέρνηση για αντιφατική στάση, υποστηρίζοντας ότι επιδιώκει την αναθεώρηση διατάξεων τις οποίες, όπως είπε, αξιοποιεί σήμερα προς πολιτικό όφελος. Στην κριτική αυτή απάντησε ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, καλώντας το ΠΑΣΟΚ να στηρίξει την αποσύνδεση της Βουλής από τις διαδικασίες παραπομπής υπουργών.

Το ΚΚΕ εξέφρασε την αντίθεσή του σε προτάσεις όπως η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων και οι αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας στο Δημόσιο, ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση απομακρύνεται από τα προβλήματα της καθημερινότητας και της ακρίβειας.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, πάντως, τονίζεται ότι η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί μια πρωτοβουλία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των θεσμών και στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου λειτουργίας του κράτους για τα επόμενα χρόνια.