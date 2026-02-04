Συνταγματική Αναθεώρηση: Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση και το pressing στο ΠΑΣΟΚ

Τη μεταρρυθμιστική ορμή της κυβέρνησης της ΝΔ, αλλά και τη βούληση του Πρωθυπουργού για σύγκρουση με το βαθύ κράτος και τη θεμελίωση των αλλαγών που απαιτούνται για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών μέσω ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης της χώρας, επιδιώκει να αναδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την πρότασή του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και την εκκίνηση της επίμαχης συζήτησης.

Ταυτοχρόνως βεβαίως στριμώχνει τους πολιτικούς του αντιπάλους και αυξάνει το pressing στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο καλεί να επιδείξει συναινετική διάθεση για τις μεγάλες αλλαγές που απαιτεί η χώρα, ενώ είναι σαφές ότι μία λογική «στείρας αντιπολίτευσης» θα χρεωθεί από το Μέγαρο Μαξίμου στη Χαριλάου Τρικούπη ως ανευθυνότητα, επιτρέποντας ακόμα μεγαλύτερη διείσδυση της ΝΔ στο χώρο του κέντρου που συνέβαλλε στη μεγάλη νίκη της ΝΔ το 2023.

Το κυβερνητικό επιτελείο δηλώνει ανοιχτό στις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης υπό το πρίσμα της απαίτησης του ίδιου του Συντάγματος για ευρύτερες συναινέσεις σε αυτή την κορυφαία διαδικασία, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση επιθυμεί μία ουσιαστική αναθεώρηση.

«Στόχος είναι να έχουμε ένα Σύνταγμα το οποίο να κοιτάει στο μέλλον και να μην είναι κολλημένο στο παρελθόν», επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, τονίζοντας την ανάγκη για υπερβάσεις από όλους. «Η ιστορία δείχνει το δρόμο. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν έχουμε άλλη επιλογή συνολικά ως πολιτικό σύστημα», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Στα «σχοινιά» το ΠΑΣΟΚ

Στο «κάδρο» της κυβέρνησης μπαίνει κυρίως το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, με την υπόμνηση ότι οι σαφείς ιδεολογικές διαφορές δεν εμποδίζουν τη συναίνεση προς όφελος της χώρας κατά τα πρότυπα της συνεργασίας με τη ΝΔ προ δεκαετίας περίπου για να κρατήσουν την Ελλάδα στην Ευρώπη.

Παράλληλα, δε, κυβερνητικοί αξιωματούχοι παραθέτουν τη συναινετική και παραγωγική στάση που επέδειξε η Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση στην αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001 επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, αντιπαραβάλλοντας ως «αντιπαράδειγμα» εκείνη του 2008 όταν η Χαριλάου Τρικούπη έκανε όπως την κατηγορούν «κυβίσθηση» με το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Με αυτή την αντιπαραβολή το Μέγαρο Μαξίμου προειδοποιεί κατ’ ουσίαν την αντιπολίτευση και δη το ΠΑΣΟΚ ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να δυναμιτίσουν τον εθνικό διάλογο θα ζημιώσει τους ίδιους και μόνο.

«Όπως φαίνεται τόσο από τις εκλογικές διαδικασίες των τελευταίων ετών όσο και από τις δημοσκοπήσεις, δεν έχει αποδώσει πολιτικά στα κόμματα της αντιπολίτευσης η στρατηγική επιλογή τους να λειτουργούν σε μια λογική τοξικού λόγου, άρνησης των πάντων, προσπάθειας να αξιοποιηθεί με τον οποιονδήποτε πολιτικό τρόπο ακόμα και ένα τραγικό δυστύχημα», σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές, παραθέτοντας μάλιστα ως παράδειγμα τη δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα μηνύματα στην αντιπολίτευση

Στην εκκίνηση του διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση η κυβέρνηση εκπέμπει προς την αντιπολίτευση δύο ξεκάθαρα μηνύματα. Το πρώτο σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη είναι: «Αλλάξτε, γιατί μέχρι τώρα, όσο ακολουθείτε αυτή την τακτική της άρνησης, της τοξικότητας και του μηδενισμού, πηγαίνετε σε όλο και χαμηλότερα ποσοστά». Και το δεύτερο «αν όχι τώρα, πότε;».

Το επιχείρημα του Μεγάρου Μαξίμου βασίζεται στο δεδομένο ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση δεν είναι μία διαδικασία που μπορεί να λάβει χώρα κάθε χρόνο. «Η προτείνουσα Βουλή είναι αυτή και η αναθεωρητική Βουλή είναι η επόμενη κοινοβουλευτική σύνθεση - Όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, θα αναμετρηθούμε με την ιστορία», τονίζουν με νόημα, καλώντας άπαντες να αφήσουν στην άκρη τα κομματικά συμφέροντα και να λειτουργήσουν εποικοδομητικά.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι εκφράζουν την προσδοκία τους ότι το ΠΑΣΟΚ θα ανταποκριθεί στην πρόκληση-πρόσκληση, διατηρώντας σοβαρές επιφυλάξεις για τη στάση των υπόλοιπων κομμάτων και σχολιάζοντας ότι τυχόν διάψευση των εκτιμήσεών τους «θα είναιγια το καλό όλων μας και για το καλό της χώρας». Στην ουσία το Μέγαρο Μαξίμου καλεί το ΠΑΣΟΚ να αποδείξει στην πράξη ότι δεν ταυτίζεται με το «λαϊκισμό» και τις στρατηγικές του «όχι σε όλα», ιδίως από τη στιγμή που διεκδικεί τη διακυβέρνηση της χώρας.

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πάντως στο προχθεσινό του τηλεοπτικό μήνυμα κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κινηθούν με αίσθηση της κοινής ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και το μέλλον, με επιχειρήματα ουσίας πέρα από κομματικές σκοπιμότητες και με στόχο μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία, κάνοντας λόγο για ένα δυναμικό βήμα προόδου «που πρέπει αλλά και μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί».