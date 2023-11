Bansko Youth Festival: Partαρες και μοναδικές εμπειρίες απ το 18-24 Travel και το Vodafone CU!

Μια πολύ δυνατή συνεργασία για τον φετινό χειμώνα αναμένεται να απογειώσει τον No1 χειμερινό προορισμό των Βαλκανίων, το Bansko! Το πρώτο Bansko Youth Festival διοργανώθηκε πέρσι από το 1824 Travel, κι αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία για όσους παρευρέθηκαν.

Φέτος, το Bansko Youth Festival αποκτά συμπαίκτη! Με την συμμετοχή του Vodafone CU, το φετινό event θα αποτελέσει level up! Events, Promo Teams, παιχνίδια, χώροι ειδικά διαμορφωμένοι για να υποστηρίξουν την ενέργεια, και φυσικά συμμετοχή των καλύτερων Party Teams από όλη την Ελλάδα! Νεανικές ομάδες με μεγάλη αναγνωρισιμότητα από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Γιάννενα κι άλλες πόλεις, θα ξεσηκώσουν τον κόσμο στο διάστημα 7-17 Δεκεμβρίου, σε clubs, open parties, αλλά και σε thermal spa pool party, δείχνοντας τον δρόμο για τον συνδυασμό και την οργάνωση ταξιδιών και events!

Οι σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το περσινό Bansko Youth Festival είναι η εμπλοκή του Vodafone CU κι η συμμετοχή ομάδων party με τους δικούς τους ανερχόμενους Dj, αντί για γνωστές μπάντες. Είναι σίγουρο πως, μέσα από τη συνεργασία του Vodafone CU με το 1824 Travel, η όλη διοργάνωση θα εντυπωσιάσει, αλλά και θα αποτελέσει το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης συνεργασίας, με μεγαλύτερη διάρκεια. Άλλωστε, η συνεργασία για το CU in Bansko, δεν τελειώνει με το Bansko Youth Festival, αλλά θα συνεχιστεί για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο.

Ας δούμε αναλυτικά τις βασικότερες ομάδες που θα είναι στα events!

Favela Production

Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και διοργάνωσης events και parties στην Ελλάδα, είναι μαζί μας! Υπόσχεση να κάνει το τριήμερο στο Bansko μοναδικό, αξέχαστο, ανεπανάληπτο! Το Bansko Youth Festival 2023, έχει σφραγίδα Favela!

Zebra party series

Το ξέρετε, το εμπιστεύεστε, το αγαπάτε! Η ζωντάνια, η πρωτοτυπία κι η ενέργεια του Zebra, έρχεται στο Bansko! Εγγύηση για να περάσετε ένα τέλειο τριήμερο, με την πιο cult ομάδα της νυχτερινής διασκέδασης!

Candyshop

Το CandyShop είναι ένα πάρτυ με έδρα την Λάρισα και το Elit.nightvision! Όπως λέει και το moto μας, we are sharing love, candies, grooves & madness, όποτε η νύχτα θα είναι γεμάτη τρέλα, διαφορετικότητα και πολλά πολλά γλυκά!

WetParty

Το WET PARTY είναι Event που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη και διεξάγεται κάθε Πέμπτη στο MYNA THE PLACE, στα Λαδάδικα. Η ομάδα του WET δραστηριοποιείται στο χώρο της ψυχαγωγίας και διασκέδασης εδώ και 3 χρόνια με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

EROS

Από την Τσιμισκή αγκαλιά να τρελάνουμε και το Μπάνσκο. Ελάτε μαζί μας να περάσουμε ένα τριήμερο γεμάτο “EROS” στον πιο καυτό χειμερινό προορισμό και σας υποσχόμαστε ότι θα σας μείνει αξέχαστο.

Dirty South the Party

Ύστερα από τη μεγάλη επιτυχία σε Τρίπολη, Αθήνα, Πάτρα και Κεφαλονιά, το Dirty South Party ταξιδεύει στο Μπάνσκο για άλλη μια ανεπανάληπτη traphouse εμπειρία. Είστε όλοι καλεσμένοι.

Navona

Aπό την Πάτρα θα ταξιδέψει στο Μπάνσκο η καλύτερη Ελληνική βραδιά, όχι μόνο της περιοχής αλλά ίσως και όλης της Ελλάδας που μετράει 9 και πλέον χρόνια: το < > που είναι έτοιμο με τις μουσικές του να ξεσηκώσει όλο το μαγαζί στον αέρα!

NO MARTINI

Όταν μιλάμε για party, δε γίνεται να λείπει η ομάδα του No Martini! Μετά από αμέτρητα evens στα Γιάννενα, το Νo Μartiny party ταξιδεύει μέχρι το Bansko για ένα αξέχαστο τριήμερο! Η διασκέδαση στον πιο γνωστό χειμερινό προορισμό είναι εγγυημένη!

VEGAS

Vegas! Μια καινούρια ιδέα, ένα μαγικό Event που εντυπωσίασε τη νυχτερινή Θεσσαλονίκη είναι έτοιμο για να ταράξει και το Bansko! Δε γίνεται να λείπεις! And what happens in Vegas.... stays in Vegas...

CU in Bansko λοιπόν, και βιάσου να κάνεις κράτηση

Advertorial