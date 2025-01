Οι The Prodigy έρχονται στο Release Athens 2025 με νέο κύμα ηλεκτρισμένης ενέργειας

Ο Liam Howlett και ο Maxim φέρνουν ένα νέο κύμα ηλεκτρισμένης ενέργειας και, μαζί με τους Leo Crabtree (drums) και Rob Holliday (κιθάρα), θα μας υπενθυμίσουν για άλλη μια φορά γιατί παραμένουν μία ασύγκριτη δύναμη της ηλεκτρονικής σκηνής, εδώ και 34 χρόνια, παρά την απώλεια του αδελφού τους, Keith Flint, το 2019.

Αυτή τη φορά, οι Godfathers of Rave επιστρέφουν με μια ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή και ένα greatest hits set πελώριων beat, αδρεναλίνης και χορού, παρουσιάζοντας και υλικό από το επερχόμενο νέο album τους.

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Το 1990, ο Liam Howlett, εμπνευσμένος από την underground rave σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας, έθεσε τα θεμέλια για ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα στην ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής. Με αρχικό πυρήνα τους Keith Flint και Leroy Thornhill, και στη συνέχεια τον MC Maxim, οι Prodigy κατάφεραν με τα πρώτα τους singles, “Charly” και “Everybody In The Place”, να καθιερωθούν ως το κορυφαίο όνομα της χορευτικής μουσικής στην Ευρώπη, πριν ακόμα κυκλοφορήσουν τον πρώτο τους δίσκο.

Το ντεμπούτο τους, «Experience», αποτέλεσε σταθμό για τη rave σκηνή, ενώ ο επόμενος δίσκος τους, «Music for the Jilted Generation», παραμένει ένα αξεπέραστο ορόσημο των τελευταίων τριάντα ετών, ένα οριακό άλμπουμ που δεν σταμάτησε ποτέ -ούτε πρόκειται- να επηρεάζει τις επόμενες γενιές.

Το αποκορύφωμα της επιτυχίας τους ήρθε με το «The Fat of the Land» στα τέλη της δεκαετίας του '90. Το άλμπουμ κατέκτησε την πρώτη θέση σε 16 χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, ξεπερνώντας τα 10 εκατομμύρια αντίτυπα σε πωλήσεις, ενώ παράλληλα οι ζωντανές εμφανίσεις τους αναγνωρίστηκαν ως μια από τις κορυφαίες συναυλιακές εμπειρίες παγκοσμίως.

Η μπάντα συνέχισε την επιτυχημένη πορεία της με τέσσερα ακόμη άλμπουμ που, όπως και τα προηγούμενα, κατέκτησαν την κορυφή των βρετανικών charts, φτιάχνοντας ένα αξεπέραστο σερί με επτά συνεχόμενες κυκλοφορίες στο νο1. Ωστόσο, ο απροσδόκητος θάνατος του Keith Flint τον Μάρτιο του 2019 σηματοδότησε μια δραματική καμπή στην ιστορία του συγκροτήματος.

Από το 2022 και την επιστροφή τους στις ζωντανές εμφανίσεις, οι Prodigy σάρωσαν όλες τις μεγάλες φεστιβαλικές αρένες (Reading, Leeds, Isle of Wight κοκ.) και πραγματοποίησαν μια τεράστια sold out περιοδεία στην Αγγλία και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Φέτος, καθώς προετοιμάζουν το υλικό για τον νέο τους δίσκο, επιστρέφουν στη σκηνή με νέα διάθεση και δύναμη, έτοιμοι να σαρώσουν τα πάντα στην πορεία τους, παρουσιάζοντας ζωντανά μια σειρά από αξεπέραστα κομμάτια που σημάδεψαν τη σύγχρονη μουσική των τελευταίων δεκαετιών: «Firestarter», «No Good (Start The Dance)», «Breathe», «Out Of Space», «Smack My Bitch Up», «Voodoo People», «Poison», «Their Law», «Omen», «Invaders Must Die», «Take Me To The Hospital» και πολλά ακόμα.

Ετοιμαστείτε για μία βραδιά απίστευτης ενέργειας και πολύ… ιδρώτα, την οποία θα θυμόμαστε για καιρό!

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, στις 12:00, προς 55€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 120€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, γίνονται διαθέσιμες δύο ακόμα ειδικές προσφορές του Release Athens 2025, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Τριήμερο Εισιτήριο / The Prodigy & more tba (4/7, Πλατεία Νερού) + IDLES, Glass Beams, Sprints (18/6, Πλατεία Νερού) + Fontaines D.C., Boy Harsher & more tba (27/6, Πλατεία Νερού) προς 120€ (όφελος 25€)

Διήμερο Εισιτήριο / The Prodigy & more tba (4/7, Πλατεία Νερού) + IDLES, Glass Beams, Sprints (18/6, Πλατεία Νερού) προς 80€ (όφελος 20€)

Οι κάτοχοι μεμονωμένου εισιτηρίου για οποιαδήποτε από τις δύο παραπάνω ημέρες έχουν δυνατότητα αναβάθμισης του εισιτηρίου τους σε όποια ειδική προσφορά επιθυμούν. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να στείλουν email στο [email protected] με τίτλο “TICKET UPGRADE / IDLES” ή “TICKET UPGRADE / FONTAINES D.C.” και να επισυνάψουν το εισιτήριό τους.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο [email protected], επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

