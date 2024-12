Oxbelly Retreat 2025: Μια συνάντηση για σεναριογράφους και συγγραφείς - Αιτήσεις έως 22/1

Το Oxbelly Retreat είναι μια ετήσια, διεθνής συνάντηση δημιουργών, αφιερωμένη στην ανταλλαγή ιδεών, την εμβάθυνση της τεχνικής κατάρτισης και τη διεύρυνση των καλλιτεχνικών οριζόντων μέσω του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Το 2025, το Oxbelly Retreat περιλαμβάνει εξειδικευμένα προγράμματα για σεναριογράφους μυθοπλασίας και συγγραφείς λογοτεχνίας. Όπως κάθε χρόνο τα προγράμματα διευθύνουν καταξιωμένοι επαγγελματίες του εκάστοτε τομέα. Για το 2025, το πρόγραμμα Screenwriters έχει επικεφαλής τον Radu Jude (Do Not Expect Too Much from the End of the World), ενώ το πρόγραμμα Fiction Writers διευθύνει ο Chigozie Obioma (The Road to the Country).

Το πρόγραμμα Screenwriters στηρίζει δέκα σεναριογράφους που αναπτύσσουν τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία τους και που επιδιώκουν να ενισχύσουν την τεχνική και την κινηματογραφική φωνή τους. Το πρόγραμμα προσφέρει στους νέους δημιουργούς κατ’ ιδίαν συζητήσεις και ανταλλαγή ιδεών με έμπειρους συμβούλους-σεναριογράφους και ομαδικά εργαστήρια με εξειδικευμένους σεναριογράφους, σκηνοθέτες και παραγωγούς.

Oxbelly Writers Fellow Angie Sijun Lou Reading at Amphitheater (Photo credits Harris Tsakalos) | (Photo credits Harris Tsakalos)

Το πρόγραμμα Fiction Writers φιλοξενεί δέκα ανερχόμενους συγγραφείς που επιδιώκουν να αναβαθμίσουν την τεχνική τους, να ενισχύσουν τη λογοτεχνική τους φωνή και να συμβάλουν σε διαπολιτισμικούς διαλόγους γύρω από την έννοια της αφήγησης. Το πρόγραμμα προσφέρει μια σειρά εργαστηρίων, υπό την καθοδήγηση μιας ομάδας καταξιωμένων συγγραφέων, καθώς και ελεύθερο συγγραφικό χρόνο στη γαλήνια ατμόσφαιρα της Μεσσηνιακής φύσης.

Οι συμμετέχοντες στο κάθε πρόγραμμα, θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τη δουλειά τους κατά τις πρωινές ώρες, ενώ τα βράδια, θα μπορούν να συμμετέχουν σε ένα κοινό πρόγραμμα διαθεματικών εκδηλώσεων με εκλεκτούς προσκεκλημένους καταξιωμένους επαγγελματίες του κινηματογράφου και της λογοτεχνίας αλλά και δημιουργούς από το ευρύτερο φάσμα της αφηγηματικής τέχνης.

Μεταξύ των προηγούμενων συμβούλων και ειδικών προσκεκλημένων περιλαμβάνονται οι Maren Ade, Paul Thomas Anderson, Willem Dafoe, Dee Rees, Barry Jenkins, Mati Diop, Michael Almereyda, Nick Kroll, Lulu Wang, Sue Naegle, Fiammetta Rocco, Rebecca Makkai, Bill Clegg, Charlie Kaufman, Fanny Herrero, Isabella Hammad και η επί μακρόν καλλιτεχνική διευθύντρια των προγραμμάτων Screenwriters & Directors της Oxbelly, Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη.

Ποια είναι η Oxbelly

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Oxbelly ιδρύθηκε από τον παραγωγό και ιδρυτή της Faliro House Χρήστο Β. Κωνσταντακόπουλο το 2015. Από την ίδρυση της, στηρίζει ανερχόμενους διεθνείς δημιουργούς μέσω του ετήσιου Retreat που διοργανώνει στην Costa Navarino, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη διαμόρφωση της αναπτυσσόμενης ελληνικής κινηματογραφικής βιομηχανίας μέσω των τακτικών εργαστηρίων της στην Αθήνα.

Οι αιτήσεις για τα προγράμματα Oxbelly Retreat 2025 θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2025. Δεν υπάρχει κόστος για την υποβολή αίτησης και όλα τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων καλύπτονται από την διοργάνωση.