Ποια είναι τα δύο ελληνικά μπαρ στη λίστα με τα 50 καλύτερα του κόσμου

Από την παγκόσμια μπαρ σκηνή του The World’s 50 Best Bars και τα καλύτερα μπαρ του πλανήτη, φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει η αθηναϊκή εκπροσώπηση, που φιγουράρει σταθερά τα τελευταία χρόνια στον κατάλογο.

Οι ΗΠΑ ήταν η χώρα με τα περισσότερα μπαρ στη λίστα το 2024, με 5 μπαρ: Jewel of the South στη Νέα Ορλεάνη και Superbueno, Martiny's, Overstory και Double Chicken Please στη Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη και Λονδίνο ισοβάθμησαν για την πόλη με τα περισσότερα μπαρ.

Από τα ελληνικά μπαρ, το μπαρ Baba au Rum στο στενάκι της Κλειτίου, κατέκτησε την 17η θέση στη λίστα, ενώ το επίσης αθηναϊκό μπαρ Line στα Πετράλωνα, σκαρφάλωσε στην 6η θέση των καλύτερων μπαρ του κόσμου!

Τα αγαπημένα στέκια του κέντρου της πόλης βρίσκονταν και πέρυσι στη λίστα, με το Baba Au Rum να βρίσκεται στο νούμερο 25, ενώ αυτό των Πετραλώνων στην 12η θέση.

Πάντως στη διευρυμένη λίστα 100-51 του The World’s 50 Best Bars, βρίσκονταν και τα αθηναϊκά The Bar in Front of the Bar (Νο.51), The Clumsies (Νο.60) και Barro Negro (Νο.68).

Καλύτερο μπαρ του κόσμου αναδείχθηκε το Handshake Speakeasy στη γειτονιά Colonia Juárez της Πόλης του Μεξικού.

Η λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου

50. 1930, Μιλάνο, Ιταλία

49. Danico, Παρίσι, Γαλλία

48. El Gallo Altanero, Γκουανταλαχάρα, Μεξικό

47. Analogue Initiative, Σιγκαπούρη

46. Florería Atlántico, Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

45. Röda Huset, Στοκχόλμη

44. La Sala de Laura, Μπογκοτά, Κολομβία

43. Atlas, Σιγκαπούρη

42. Virtú, Τόκιο, Ιαπωνία

41. Bar Us, Μπανγκόκ, Ιαπωνία

40. Mimi Kakushi, Ντουμπάι, ΗΑΕ

39. Bar Nouveau, Παρίσι, Γαλλία

38. Moebius Milano, Μιλάνο, Ιταλία

37. Scarfes Bar, Λονδίνο, ΗΒ

36. Locale Firenze, Φλωρεντία, Ιταλία

35. Byrdi, Μελβούρνη, Αυστραλία

34. Jewel of the South, Νέα Ορλεάνη, ΗΠΑ

33. Drink Kong, Ρώμη, Ιταλία

32. Licorería Limantour, Πόλη του Μεξικού, Μεξικό

31. Tan Tan, Σάο Πάολο, Βραζιλία

30. Panda & Sons, Εδιμβούργο, UK

29. Satan's Whiskers, Λονδίνο, UK

28. Nutmeg & Clove, Σιγκαπούρη

27. Superbueno, , ΗΠΑ

26. Ίσως Sammy, Σίδνεϊ, Αυστραλία

25. Bar Benfiddich, Τόκιο, Ιαπωνία

24. Martiny's, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

23. Salmon Guru, Μαδρίτη, Ισπανία

22. CoChinChina, Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

21. Caretaker's Cottage, Mel , Αυστραλία

20. Tlecān, Πόλη του Μεξικού, Μεξικό

19. The Cambridge Public House, Παρίσι, Γαλλία

18. Coa, Χονγκ Κονγκ

17. Baba au Rum, Αθήνα, Ελλάδα

16. Lady Bee, Λίμα, Περού

15. Overstory, New York, ΗΠΑ

14. Double Chicken Please, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

13. Connaught Bar, Λονδίνο, ΗΒ

12. BKK Social Club, Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

11. Himkok, Όσλο, Νορβηγία

10. Paradiso, Βαρκελώνη, Ισπανία

9. Zest, Σεούλ, Νότια Κορέα

8. Alquimico, Cartagena, Κολομβία

7. Tres Monos, Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

6. Line, Αθήνα, Ελλάδα

5. Jigger & Pony, Sinagpore

4. Tayer + Elementary, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

3. Sips, Βαρκελώνη, Ισπανία

2. Bar Leone, Χονγκ Κονγκ

1. Handshake Speakeasy, Πόλη του Μεξικού, Μεξικό