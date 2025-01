Aνακαλύψαμε την άγνωστη ελληνική εκτέλεση του My Heart Will Go On - Συνέβη στο ΟΑΚΑ

Στις 24 Νοεμβρίου 1997, ο Τζέιμς Χόρνερ, μαζί με τους Γουόλτερ Αφανασίεφ και Σάιμον Φράνγκλεν αποκάλυψαν τι ήταν αυτό στο οποίο δούλευαν στο στούντιο Hit Factory της Νέας Υόρκης, μαζί με την τραγουδίστρια Σελίν Ντιόν.

Ήταν το κομμάτι My Heart Will Go On, ένας ύμνος στην αγάπη, που μπορεί να αντέξει και στο χειρότερο ναυάγιο, σαν αυτό του Τιτανικού. Το τραγούδι συνόδεψε την μαγική, και πανάκριβη, ταινία που δημιούργησε ο Τζέιμς Κάμερον, με πρωταγωνιστές τους Λέο Ντι Κάπριο και Κέιτ Γουίνσλετ.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα επίσης τον Νοέμβριο του 1997, σάρωσε στις εισπράξεις (200 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως) και κατέγραψε 14 υποψηφιότητες για Όσκαρ και 11 χρυσά αγαλματίδια. Μέχρι σήμερα θεωρείται κλασική.

Μεταφερόμαστε στην Ελλάδα, μερικούς μήνες αργότερα

Είμαστε στο Μάιο του 1998, στην Αθήνα, που είναι ξεκάθαρα καμίνι και στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών, μια γνωστή τραγουδίστρια ετοιμάζεται να λάβει μέρος σε μια ξεχωριστή συναυλία.

Έχει προηγηθεί μια σημαντική μέρα για τον μπασκετικό ΠΑΟ, όταν την Κυριακή 24 Μαΐου στον πέμπτο τελικό του πρωταθλήματος, κέρδιζε τον ΠΑΟΚ και κατακτούσε το πρωτάθλημα, ύστερα από 14 χρόνια.

Περίπου 20 ώρες αργότερα, όταν είχε ξημερώσει Δευτέρα, η Μαντώ λάμβανε μέρος στην επετειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του ΑΝΤ1 Radio. Προηγουμένως, στον δίσκο «Για Όλες τις Φορές» (1997) είχε τραγουδήσει για πρώτη φορά ελαφρολαϊκά, μεταξύ αυτών και το κομμάτι «Μάταια», του οποίου το βίντεοκλίπ είχε σκηνοθετήσει ένας νεαρός auteur, που ονειρευόταν να κάνει σινεμά. Το όνομα του: Γιώργος Λάνθιμος.

Η ερμηνεία ελαφρολαϊκών κομματιών ήταν το κατάλληλο «εφόδιο» για μια τραγουδίστρια ώστε να συμμετάσχει σε λαϊκές πίστες και η Μαντώ το είχε πετύχει. Εκείνη τη σεζόν είχε λάβει μέρος στο σχήμα του Διογένη, μαζί με τους Γιάννη- Αντώνη Βαρδή, Αντώνη Ρέμο, Καίτη Γαρμπή, σε ένα πρόγραμμα επιεικώς, πλουσιοπάροχο.

Το ίδιο σχήμα θα συμμετείχε και στη συναυλία του ΑΝΤ1 Radio. Η βραδιά εκείνη ήταν μια αφορμή για να βγάλει τη στολή της λαϊκής ερμηνεύτριας η Μαντώ και να κάνει την έκπληξη. Ναι, το είπε:

Ήταν η στιγμή της. Τόλμησε να πει το hit της χρονιάς, σε ένα μάλλον κατάμεστο στάδιο, στο ίδιο στάδιο που το προηγούμενο βράδυ είχε συμβεί ένας ανεπανάληπτος θρίαμβος.

Δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε αν το είπε καλά, αν μπορεί να «ακουμπήσει» την ερμηνεία της Σελίν Ντιόν, που έφτασε ως τα Όσκαρ. Σίγουρα πάντως, η Γαλλοκαναδέζα ερμηνεύτρια δεν κατάφερε να τραγουδήσει μαζί με τον Αντώνη Βαρδή το «Συγκάτοικοι Είμαστε Όλοι Στην Τρέλα».

Αυτά είναι σπάνια παράσημα.