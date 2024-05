Ο Μάρκο Πουρίσιτς, γνωστός και ως Baby Lasagna, εκπροσωπεί φέτος την Κροατία στη Eurovision 2024 που θεωρείται εδώ και καιρό ένα από τα μεγάλα φαβορί, φλερτάροντας με την πρωτιά. Μάλιστα και σήμερα, τα στοιχήματα κατατάσσουν το τραγούδι «Rim Tim Tagi Dim» στην πρώτη θέση και με μεγάλη διαφορά από το Ισραήλ που πλέον βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Ο τραγουδιστής δημιούργησε το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο «Baby Lasagna», θέλοντας να περιγράψει το ύφος των τραγουδιών που θέλει να κυκλοφορεί, αφού είναι και τραγουδοποιός και μουσικός παραγωγός.

Μέσα από το «Rim Tim Tagi Dim» ο Baby Lasagna περιγράφει την αγωνία που νιώθει κάποιος όταν αφήνει πίσω του τον τόπο καταγωγής του σε αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης.

Ποιος είναι ο Μάρκο Πουρίσιτς - Baby Lasagna

Ο Μάρκο Πουρίσιτς γεννήθηκε το 1995 στην Κροατία και σπoύδασε τουρισμό και ηχοληψία προτού αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη μουσική. Μάλιστα, έχει έναν μικρότερο αδερφό που επίσης ασχολείται με τη μουσική και είναι μέλος γερμανικού συγκροτήματος.

Είναι ενεργός στη μουσική βιομηχανία από το 2011, ξεκινώντας από μέλος του ροκ συγκροτήματος, «Manntra», όπου έπαιζε κιθάρα. Μάλιστα, το 2019 το συγκρότημα συμμετείχε στον εθνικό τελικό της Κροατίας για την επιλογή τραγουδιού για τη Eurovision, κερδίζοντας την τέταρτη θέση.

Από το 2023 ξεκίνησε η σόλο καριέρα του Baby Lasagna, κυκλοφορώντας τα singles «IG Boy» και «Don't Hate Yourself, But Don't Love Yourself Too Much», ενώ τον Φεβρουάριο του 2024 συμμετείχε και πάλι στον εθνικό τελικό ως σόλο καλλιτέχνης πλέον και εξασφαλίζοντας το πράσινο φως για να εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision 2024.

Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν από τον Α΄ Ημιτελικό όπου συμμετείχε, η δημόσια Τηλεόραση της Κροατίας πρόβαλε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, αλλά και το ταξίδι του μέχρι το Μάλμε της Σουηδίας και την εκπροσώπηση της χώρας στον 68ο διαγωνισμό μουσικής της Eurovision.

Αποστολή του Baby Lasagna, όπως αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της Eurovision, είναι να διασκεδάζει τον κόσμο, «εφιστώντας ταυτόχρονα την προσοχή στις κοινωνικές και πνευματικές προκλήσεις των ατόμων και της κοινωνίας».

