Ένοπλοι αντιεμβολιαστές: Πού βρίσκονται οι Hanson σήμερα;

Ο Ζακ (ντραμς - γεννημένος το 1985), ο Τέιλορ (πλήκτρα - 1983) και ο Άιζακ Χάνσον (κιθάρα - γεννημένος το 1980) εμφανίστηκαν στα μέσα των 90s για να παίξουν την αγαπημένη τους κιθαρίστικη μουσική. Το "Mmmbop" ήταν το πρώτο τους μεγάλο χιτ, το οποίο κυκλοφόρησε το 1997. Δεν ήταν κάτι σπουδαίο, δεν έλεγε κάτι βαρυσήμαντο, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έγινε χιτ! Ήταν τρεις έφηβοι που «τα έσπαγαν» και κατάφεραν να μας πείσουν για τη μη απολογητική, χαλαρή τους προσέγγιση στην ποπ μουσική.

Ύστερα κυκλοφόρησαν και το άλμπουμ "Middle of Nowhere", θέλωντας να προλάβουν το παγκόσμιο hype της μεγάλης τους επιτυχίας, που είχε γίνει πλατινένια σε πάρα πολλές χώρες παγκοσμίως. Οι Hanson έγιναν αμέσως είδωλα για τους εφήβους και το "MMMBop" έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο εμβληματικά pop hits της δεκαετίας του '90.

Η πορεία μετά την πρώτη επιτυχία

Στην πορεία, προσπάθησαν να αποδείξουν ότι δεν ήταν "one-hit wonder". Το 2000, κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ τους, "This Time Around", το οποίο είχε πιο ώριμο ήχο και επικεντρωνόταν περισσότερο σε rock και soul επιρροές. Αν και το άλμπουμ έλαβε καλές κριτικές και το ομώνυμο τραγούδι έγινε επιτυχία, δεν έφτασε την εμπορική επιτυχία του "Middle of Nowhere". Καλούνταν να γράψουν ένα νέο "Mmmbop", αλλά δεν ήξεραν πως να το κάνουν.

Ανεξαρτησία και Hanson Brothers Label

Το 2003, οι Hanson ίδρυσαν τη δική τους δισκογραφική εταιρεία, την 3CG Records, για να αποκτήσουν μεγαλύτερη δημιουργική ελευθερία. Το 2004, κυκλοφόρησαν το άλμπουμ "Underneath", το οποίο γνώρισε επιτυχία ως ανεξάρτητη παραγωγή, με το single "Penny & Me" να φτάνει σε υψηλές θέσεις στα charts. Ακολούθησαν οι δισκογραφικές δουλειές "The Walk" (2007), "Shout It Out" (2010) και "Anthem" (2013). Όλα είχαν τα γνωστά pop/rock/soul στοιχεία των Hanson, κανένα δεν κατέγραψε κάποια απήχηση πέρα από το σκληροπυρηνικό τους κοινό.

Η εποχή της αμφισβήτησης

Το 2020, οι Hanson κυκλοφόρησαν το άλμπουμ "Against the World", συνεχίζοντας τη μακροχρόνια καριέρα τους στη μουσική βιομηχανία. Ήταν πια τρεις οικογενειάρχες, ανάμεσα στα πρώτα και τα δεύτερα «-άντα», δεν μπορούσαν να υποδύονται τους εφήβους τραγουδώντας το αγαπημένο τους χιτ-γλωσσοδέτη. Τότε ξέσπασε και το πρώτο σκάνδαλο, όταν διέρρευσαν εικόνες ενός λογαριασμού Pinterest, που φαίνεται πως άνηκε στον Ζακ. O λογαριασμός αυτός, με όνομα "Commanding Officer περίεχε memes με ομοφοβικό, τρανσοφοβικό, ρατσιστικό και σεξιστικό χαρακτήρα.

Σε ένα εξ'΄αυτών, υποστήριζε ανοικτά τον αστυνομικό Ζίμερμαν, ο οποίος σκότωσε αναίτια τον Τράβιον Μάρτιν, ενώ σε άλλο κάνει και αναφορές στην ιστορία του ρατσισμού στις ΗΠΑ, λέγοντας: «αν μπορεί η Ρόζα Παρκς να καθίσει όπου θέλει μέσα σε ένα λεωφορείο, τότε μπορώ κι εγώ να χρησιμοποιώ το τουφέκι μου όποτε θέλω». O Ζακ έσβησε το λογαριασμό και παραδέχθηκε δημοσίως πως του άνηκε. Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για τους Hanson, όταν μετά το θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, απέφυγαν να καταδικάσουν τη βία κατά των αφροαμερικάνων, σε ένα Instagram post που παρέπεμπε στο σύνθημα "all lives matter".

Δεν τελειώσαμε εδώ. Σε Instagram story που ανέβασε (και κατόπιν, διέγραψε) μέλος της μπάντας, υπήρχε το μήνυμα: «ένας 18χρονος είναι πολύ νέος για να αγοράσει όπλο, αλλά ένας πεντάχρονος είναι αρκετά ώριμος για να αποφασίσει το φύλο του». Αφού διεγράφη το story, τα μέλη της μπάντας δήλωσαν πως «δεν ήταν σχόλιο για τους transgender".

Είναι σαφές πως από τη δεκαετία του 2010 και μετά, η μπάντα απασχολεί κυρίως με σκάνδαλα, και λιγότερο με τη μουσική της. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Άϊζακ Χάνσον δήλωσε πως «θα πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στο φόβο και την πίεση (υπονοώντας τα εμβόλια) και στην πίστη μας» και τόνισε πως «η κυβέρνηση μας ακύρωσε την Ημέρα των Ευχαριστιών». Όταν είδε πως αυτή η δήλωση προκάλεσε αντιδράσεις, ζήτησε συγνώμη και υποστήριξε πως ήταν «μια αυθόρμητη συναισθηματική αντίδραση».

Σήμερα, υπάρχει μια γωνιά στο Reddit με τίτλο @PostHanson, όπου οι πρώην φαν της μπάντας μαζεύουν σκάνδαλα, ατυχείς δηλώσεις και άλλα μικρά φιάσκο που προκύπτουν από την πάλαι ποτέ δημοφιλή μπάντα. Από εκεί μαθαίνουμε ότι ο Τέιλορ πριν δύο χρόνια ήθελε να διασκευάσει ένα πολιτικό τραγούδι του Ιράν, ο Άιζακ ψάχνεται για να γίνει κάτι σαν life coach και ο Ζακ κάνει ρατσιστικά αστεία και ύστερα τα σβήνει από τα social. Δεν είναι ένα απλό cancel αυτό που έχουν υποστεί οι Hanson, είναι ένα «έβαλα τα χέρια μου κι έβγαλα τα μάτια μου» cancel.

Θα αφήσω μόνο ένα όμορφο τραγούδι από το παρελθόν τους, ως κατακλείδα.

Με στοιχεία από Pink News, Vice, PostHanson