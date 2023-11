George Funky Brown: Πέθανε ο ντράμερ και ιδρυτικό μέλος των Kool & The Gang

Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο George "Funky" Brown - ο θρυλικός ντράμερ και ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Kool & The Gang, σύμφωνα με το TMZ, το οποίο αναφέρει ότι ο Brown άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη (16/11) ύστερα από μάχη με καρκίνο σε στάδιο 4.

Εκπρόσωπος του γκρουπ δήλωσε στο TMZ: «Ο Τζορτζ Μπράουν πέθανε στις 16 Νοεμβρίου 2023 στο Λος Άντζελες μετά από μάχη με τον καρκίνο. Ο Μπράουν συμμετείχε στο γράψιμο πολλών εμβληματικών τραγουδιών του συγκροτήματος, όπως τα "Ladies Night", "Too Hot", "Jungle Boogie", "Celebration" και "Cherish." Όταν του ζητήθηκε να περιγράψει τη μουσική του, ο Brown απαντούσε πάντα, "Ο ήχος της ευτυχίας"».

Ο Brown είχε διαγνωστεί με καρκίνο του πνεύμονα και μάλιστα, είχε αναρρώσει για κάποιο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να βγει για περιοδεία. Ωστόσο, φέτος ο καρκίνος επέστρεψε και τελικά έφυγε από τη ζωή.

Ήταν μαζί με τον Robert "Kool" Bell τα δύο τελευταία εν ζωή ιδρυτικά μέλη των Kool and the Gang που δημιουργήθηκαν το 1964 στο Τζέρσεϊ Σίτι του Νιου Τζέρσεϊ. Ο Robert "Kool" Bell ήταν στο μπάσο, ενώ ο αδερφός του, Ronald Bell στα πλήκτρα. Τα υπόλοιπα ιδρυτικά μέλη ήταν ο Dennis Thomas (σαξόφωνο), ο Robert Mickens (Trumpet), ο Ricky West (πλήκτρα) και ο Charles Smith (κιθαρίστας).

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, «Kool and The Gang», το 1969, αλλά το μεγάλο «μπαμ» έγινε με το τέταρτο άλμπουμ τους, «Wild and Peaceful» το 1973. Μερικά χρόνια πριν και συγκεκριμένα το 2015 το συγκρότημα απέκτησε και το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ.

Το «αντίο» του συγκροτήματος

Με ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του στο Instagram, το συγκρότημα αποχαιρέτησε τον George "Funky" Brown, ανεβάζοντας μια φωτογραφία του και γράφοντας:

«Στη μνήμη του αγαπημένου μας αδελφού, συνιδρυτή και του πιο funky drummer που έχει δει ποτέ ο κόσμος. Η όμορφη ψυχή του ξεκουράζεται τώρα. Σε αγαπάμε, George. Σε ευχαριστούμε που μας έδωσες τον ήχο της ευτυχίας».