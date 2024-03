Γιατί δεν πρόκειται να χάσω την επερχόμενη συναυλία του Ville Valo;

Πάνε αρκετά χρόνια από την εποχή που μεσουρανούσαν οι HIM, σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά τους, με αλλεπάλληλες sold out εμφανίσεις στην Ελλάδα και φανατικούς φίλους τους να δημιουργούν fan clubs, θεματικά πάρτυ κ.α. Θα έλεγε κανείς όμως πως παρά τη διάλυση του συγκροτήματος που θεμελίωσε το “love metal”, η προσμονή για μία ακόμη εμφάνιση του VV, πρώτη ως solo headliner είναι μεγάλη. Τα στοιχειωμένα φωνητικά του και η μαγνητική σκηνική του παρουσία δεν έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια, με τους πιστούς ακόλουθούς του (όπως και εγώ) να μετράω ξανά το γιατί θα βρεθώ σε ένα μικρό ταξίδι στο παρελθόν.

Αξέχαστα φωνητικά:

Η φωνή του Ville Valo δεν είναι τίποτα λιγότερο από εξαιρετική. Από τα βελούδινα κουπλέ μέχρι τα δυνατά κρεσέντο, τα φωνητικά του έχουν την ικανότητα να προκαλούν συναισθήματα, αφήνοντας το κοινό μαγεμένο.

Διαχρονικές επιτυχίες:

Με ένα ρεπερτόριο που καλύπτει δεκαετίες, ο Ville Valo υπόσχεται να παραδώσει μια setlist γεμάτη με διαχρονικές επιτυχίες που έχουν γίνει ύμνοι για τους θαυμαστές. Από το "Join Me in Death" μέχρι το "Wings of a Butterfly", κάθε τραγούδι είναι ένα ταξίδι στα βάθη των συναισθημάτων. Φυσικά, δεν πρέπει να παραλείψουμε και το ότι τα solo του τραγούδια επίσης αγαπήθηκαν πολύ γρήγορα όπως για παράδειγμα το Neon Noir που ντύνει και τον τίτλο της περιοδείας.

Χαρισματικός:

Ο Ville Valo αποπνέει μια αύρα οικειότητας στη σκηνή, δημιουργώντας μια βαθιά σύνδεση με το κοινό. Οι εμφανίσεις του δημιουργούν μια χαρισματική σκηνική παρουσία με συναισθηματικό βάθος που άλλωστε σχεδόν πάντα αποτυπώνεται στους στίχους των τραγουδιών του Φινλανδού.

Θρυλική κληρονομιά:

Η σόλο περιοδεία του Ville Valo προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να ακούσετε “φρέσκες” εκτελέσεις κλασικών τραγουδιών των HIM, όπως τα "Join Me in Death" και "Buried Alive by Love". Αυτές οι απογυμνωμένες εκδόσεις είναι που δίνουν μια νέα προοπτική σε αγαπημένα αγαπημένα τραγούδια.

Πάνω απ' όλα, η παρακολούθηση της συναυλίας του Ville Valo είναι μια τεράστια ευκαιρία να θυμηθούμε, να νοσταλγήσουμε και να σιγοτραγουδήσαμε όσα αγαπήσαμε από τους ΗΙΜ.